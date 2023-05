Warhammer 40.000: Space Marine 2: Eiskalte Tyranid Horden präsentiert

Nach dem heutigen Games Workshop Skulls Showcase können Focus Entertainment und Saber Interactive voller Stolz einen brandneuen Einblick in das Gameplay des kommenden Action Blockbusters Warhammer 40,000: Space Marine 2, welcher bald für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint, geben.

Der Host für das Event war Warhammer 40,000: Boltgun’s Hauptdarsteller und Warhammer Superfan Rahul Kohli. Auf dem Event selbst wurde Spielern ein erster Einblick in die Tyraniden Übermacht gewährt, die sie bald bekämpfen dürfen. Seht euch das heutige Video an und findet selbst heraus, was euch da erwartet.

Schlüpft in die gepanzerten Stiefel eines Space Marine aus dem Ultramarine Chapter, eines übermenschlichen Kriegers, welcher die Menschheit vor unsäglichem Schrecken beschützt. Das brutal effiziente Third Person Action Spiel wird von einem der aktuell besten Studios umgesetzt, Saber Interactive – dem Team und die Engine hinter World War Z.