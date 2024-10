Warhammer 40.000: Space Marine 2: Gefühl eines Xbox 360-Shooters war beabsichtigt

Wer vor 13 Jahren den ersten Teil von Warhammer 40.000: Space Marine auf seiner Xbox 360 gespielt hat und sich jetzt dem Nachfolger widmet, wird vielleicht ein vertrautes Gefühl beim Zocken verspürt haben.

Dass sich Warhammer 40.000: Space Marine 2 wie eine Rückbesinnung anfühlt und ein Retro-Feeling vermittelt, war beabsichtigt, wie Game Director Dmitriy Grigorenko in einem Interview mit GamesRadar verriet.

Demnach habe Saber Interactive das Spiel von Anfang so konzipiert.

Für Creative Director Oliver Hollis-Leick war es hingegen eine Flashback-Erfahrung, die er mit der Gears of War-Reihe in Verbindung bringt.

„Ich war vor kurzem bei einem alten Freund zu Hause, und wir haben alle Gears of War-Spiele gespielt. An einem Freitagabend bin ich zu ihm gegangen, und wir haben gespielt, bis wir die Kampagne beendet hatten – man konnte die Kampagne an einem Abend beenden. Wir haben getrunken, gegessen und gespielt“, so Hollis-Leick.

„Letztes Wochenende war ich wieder bei ihm zu Hause, und wir haben Space Marine 2 von Anfang bis Ende gespielt. Es war einfach eine unglaubliche Flashback-Erfahrung!“