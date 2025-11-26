Warhammer 40.000: Space Marine 2 geht mit seinem neuen Reclamation-Update in den Orbit!

Focus Entertainment und Saber Interactive feiern heute die Veröffentlichung des neuen Reclamation-Updates für Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Das Gameplay-Update ist für alle Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series und PC kostenlos und enthält eine neue Mission, die in den Trümmern eines imperialen Kreuzers spielt, sowie vieles mehr.

Die neue Operation „Reclamation“ findet statt, während das Imperium versucht, die verbleibenden Tyraniden-Streitkräfte aus Avarax zu vertreiben, nachdem es sich am Boden durchgesetzt hat. Leider hat die Wrath of Espandor den Preis dafür bezahlt und ist kurz nach dem Aussenden eines Notrufs verstummt.

Es liegt an euch das verlassene Schiff zu untersuchen und eine Kettenreaktion auszulösen, um es und alle noch an Bord befindlichen Tyraniden zu zerstören.

Zusammen mit der neuen Mission enthält das Reclamation-Update eine Vielzahl kostenloser neuer Kosmetikartikel, Gameplay-Ergänzungen und Verbesserungen in allen Bereichen:

Sechs neue Hero Waffen Varianten für das Bolt Snipergewehr, den Heavy Bolter, das Instigator Bolt Carbine, die Heavy Bolt Pistole, die Power Fist und den Thunder Hammer – alles freischaltbar über Accolades

für das Bolt Snipergewehr, den Heavy Bolter, das Instigator Bolt Carbine, die Heavy Bolt Pistole, die Power Fist und den Thunder Hammer – alles freischaltbar über Accolades Acht neue Ausrüstungsteile : vier neue Helme und vier einzigartige Schulterstücke, die mit Accolades freigeschaltet werden

: vier neue Helme und vier einzigartige Schulterstücke, die mit Accolades freigeschaltet werden Neue Bedingungen für den Stratagems Modus

Modulare Customization für Chaos Champions, die euch die Chaos Marines genauso anpassbar machen lassen wie die SPace Marines in PvE Modis

Das heutige Reclamation-Update markiert auch die Veröffentlichung von zwei neuen kosmetischen DLCs für Besitzer des Season Pass 2.

Das „Blood Angels Champion Pack“ enthält einen neuen Skin für die Klasse „Tactical“, einen „Blood Angels“-Skin für das Kettenschwert und ein exklusives Sprungmodul für die Klasse „Assault“, während das „Salamanders Cosmetic Pack“ 5 einzigartige Rüstungsteile zu Ehren der Krieger von Nocturne und 4 ihrer Nachfolgerorden enthält: die Black Vipers, den Covenant of Fire, die Dragonspears und die Dark Krakens.