Warhammer 40.000: Space Marine 2: Hier gibt’s brutales Techmarine‑Gameplay zu sehen

Focus Entertainment und Saber Interactive haben einen neuen einminütigen Raw‑Gameplay‑Clip zu Space Marine 2 veröffentlicht, der sich vollständig auf die Techmarine‑Klasse und ihre ikonische Omnissian Axe konzentriert.

Der Ausschnitt zeigt unverfälschte Kampfszenen ohne Schnitte oder Effekte – genau das, was Fans der Reihe sehen wollen.

Der Techmarine kombiniert schwere Feuerkraft mit mechanischer Präzision und nutzt die Omnissian Axe als tödliches Nahkampfwerkzeug. Im Clip ist zu sehen, wie die Waffe:

Tyraniden in einem einzigen Schwung spaltet,

Rüstungen und Chitinpanzer mühelos durchtrennt,

und durch ihre wuchtigen Animationen das typische Space‑Marine‑Gewicht vermittelt.

Die Klasse selbst wirkt wie eine Mischung aus Support‑Engineer und Frontkämpfer. Während Servitor‑Drohnen im Hintergrund arbeiten, kann der Techmarine selbst aggressiv in den Nahkampf gehen und gleichzeitig taktische Vorteile für das Team schaffen.

Der Gameplay‑Ausschnitt unterstreicht erneut, wie stark Space Marine 2 auf rohe Wucht, dichte Atmosphäre und kompromisslose Action setzt. Fans feiern besonders die klaren Trefferreaktionen, das Gewicht der Waffe und die detailreichen Animationen. Weitere Informationen gibt es in dieser Warhammer 40.000: Space Marine 2 News.