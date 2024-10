Warhammer 40.000: Space Marine 2: Keine Pläne für PvEvP-Modus

Saber Interactive hat keine Pläne für einen PvEvP-Modus in Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Spieler von Warhammer 40.000: Space Marine 2 können sich in der Kampagne und den Operationen dem PvP-Spiel widmen. Wer gegen andere Spieler kämpfen möchte, kann dies in der Sparring-Arena auf dem Schlachtschiff und in Eternal War tun.

PvE und PvP sind also voneinander getrennt. Doch wie steht es bei Saber Interactive zukünftig mit PvEvP aus, also einem Mix?

Game Director Dmitry Grigorenko bezeichnete einen PvEvP-Modus als „heiligen Gral“ des Spieledesigns. Es ist eine schwierige Aufgabe und die meisten Studios scheitern daran.

Dies dürfte auch einer der Gründe sein, wieso Warhammer 40.000: Space Marine 2 keinen solchen Modus erhalten wird. Es ist zudem eine Frage der Spielbalance.

Grigorenko sagte dazu im Gespräch mit mp1st.com: „Auf dem Papier hört sich das toll an, aber wenn man es tatsächlich ausprobiert, stellt man fest, dass es sehr ärgerlich ist, wenn man gegen andere Spieler kämpft und dann von einem KI-Gegner zurückgestochen wird. Aus diesem Grund versuchen die meisten Spiele sicherzustellen, dass sich PvP- und PvE-Aspekte nicht so sehr überschneiden, d. h. KI-Gegner sind auf bestimmte Orte auf der Karte beschränkt, usw. Es ist ein komplizierter Modus, der das Spielerlebnis erheblich verändern würde, daher befürchte ich, dass es keine Pläne dafür gibt.“

Es mag zwar keinen PvEvP-Modus geben, doch Spieler dürfen sich im nächsten Jahr auf einen Horde-Modus, neue Feinde, Operationen und auch weitere PvP-Modi und Arenen freuen.