Warhammer 40.000: Space Marine 2: Mega-Erfolg mit über zwölf Millionen Spielern

Einen weiteren beeindruckenden Meilenstein hat Warhammer 40.000: Space Marine 2 mit inzwischen 12 Millionen Spieler erreicht. Damit übertrifft der Titel die Erwartungen rund um den Release deutlich und zeigt eine anhaltend starke Reichweite.
Die Entwickler äußerten sich zu dem Erfolg und betonten, dass die ursprünglichen Hoffnungen für das Projekt zwar groß gewesen seien, das aktuelle Ergebnis jedoch selbst die eigenen Erwartungen übertreffe. Gleichzeitig wurde den Spielern für die enorme Unterstützung gedankt, die diesen Meilenstein möglich gemacht hat.
Mit der neuen Spielerzahl zählt Space Marine 2 zu den erfolgreichsten aktuellen Ablegern im Warhammer-Universum und unterstreicht die starke Nachfrage nach actionorientierten Umsetzungen der Marke.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Glückwunsch macht auch spaß das spiel 👍
Ich muss bald mal anfangen, den ersten Teil zu spielen. Und dann mal sehen, ob ich Teil zwei zocken will.
Teil 2 ist im grundegenommen wie Teil 1, nur besseres Gameplay – noch mehr Action und bessere Grafik
Sehr stark, ist auch ein Top Baller-Game