Warhammer 40.000: Space Marine 2: Nach 7 Millionen Verkäufen: Saber Interactive lehnt inzwischen mehr Spieleangebote ab als angenommen werden

Warhammer 40,000: Space Marine 2 bleibt ein voller Erfolg. Knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung hat sich der Actiontitel weltweit mehr als 7 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Spielen der Warhammer 40,000-Reihe sowie zu den größten Hits der aktuellen Konsolengeneration.

Auch nach dem starken Verkaufsstart wird das Spiel kontinuierlich mit kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten erweitert. Gleichzeitig profitiert Entwickler Saber Interactive massiv vom Erfolg des Titels.

In einem Interview erklärte Tim Willits, CEO von Saber Interactive, dass Space Marine 2 die Wahrnehmung des Studios grundlegend verändert habe.

„Es hat nicht nur verändert, wie das Team Spiele entwickelt, sondern auch, wie andere uns sehen.“

Durch den Erfolg und die gelungene Umsetzung bekannter Marken erhält Saber Interactive laut Willits inzwischen zahlreiche Anfragen von Lizenzinhabern.

„Jeder große Lizenzinhaber möchte ein Videospiel machen. Wir sind mittlerweile in der glücklichen Lage, mehr Angebote abzulehnen, als wir annehmen können.“

Sogar eine bekannte Marke habe das Studio nach eigenen Angaben ablehnen müssen. Um welche Lizenz es sich handelt, wollte Willits allerdings nicht verraten.

Neben der weiteren Unterstützung von Warhammer 40,000: Space Marine 2 arbeitet Saber Interactive derzeit an mehreren Projekten. Dazu gehören Hellraiser: Revival, Turok: Origins, eine Remastered Hitman Trilogy sowie Warhammer 40,000: Space Marine 3.

Trotz dieser umfangreichen Entwicklungspipeline soll Space Marine 2 auch künftig auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt werden.