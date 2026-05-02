Warhammer 40.000: Space Marine 2: Practice Arena für Waffen-Tests und DPS-Analyse

Warhammer 40,000: Space Marine 2 zeigt neue Practice Arena für Solo-Training und Waffenanalyse.

Mit Patch 13 führt Warhammer 40,000: Space Marine 2 eine neue Practice Arena ein, die Spielern erstmals eine gezielte Trainingsumgebung innerhalb der Battle Barge zur Verfügung stellt.

Die neue Arena ist ausschließlich im Solo-Modus nutzbar und erlaubt es, Waffen gezielt gegen frei wählbare Gegnertypen und Schwierigkeitsgrade zu testen, wodurch sich das Kampfsystem deutlich präziser analysieren lässt.

Während der Tests werden zudem detaillierte Schadenswerte angezeigt, darunter der gesamte verursachte Schaden sowie der Schaden pro Sekunde (DPS), was insbesondere beim Vergleich verschiedener Waffen und Kombinationen eine wichtige Rolle spielt.

Durch diese Erweiterung erhalten Spieler eine dedizierte Möglichkeit, Ausrüstung zu optimieren, effektive Strategien zu entwickeln und neue Loadouts unter kontrollierten Bedingungen auszuprobieren.