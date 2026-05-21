Warhammer 40.000: Space Marine 2: Purgation Update mit neuer PvE-Mission veröffentlicht

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Image: Focus Entertainment

Warhammer 40,000: Space Marine 2 veröffentlicht großes Purgation Update mit neuen Inhalten.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 hat heute im Rahmen des Warhammer Skulls 2026 Festivals das neue Purgation Update erhalten. Patch 13 erweitert den Shooter unter anderem um eine neue PvE-Mission, ein umfangreiches Update für den Siege Mode sowie zusätzliche Waffen- und Rüstungssets.

Das Update steht ab sofort kostenlos für alle Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC bereit. Entwickler Saber Interactive und Publisher Focus Entertainment liefern damit eines der bislang umfangreichsten Content-Updates für den Action-Titel aus.

Neben den kostenlosen Inhalten erscheint außerdem das lange erwartete Iron Hands Chapter Pack. Dieses ergänzt Space Marine 2 um neue kosmetische Gegenstände rund um den ikonischen Space-Marine-Orden.

Der veröffentlichte Trailer zum Purgation Update zeigt erste Szenen der neuen PvE-Inhalte, überarbeitete Siege-Mechaniken und zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für die eigenen Space Marines.

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3 Kommentare Added

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  3. Katanameister 433540 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 21.05.2026 - 19:59 Uhr

    Kostenlos ist super in dem Fall, aber die Dlc Editionen könnten ruhig mal günstiger angeboten werden, sind trotz Rabatt viel zu teuer.

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