Warhammer 40.000: Space Marine 2: Purgation Update mit neuer PvE-Mission veröffentlicht

Warhammer 40,000: Space Marine 2 hat heute im Rahmen des Warhammer Skulls 2026 Festivals das neue Purgation Update erhalten. Patch 13 erweitert den Shooter unter anderem um eine neue PvE-Mission, ein umfangreiches Update für den Siege Mode sowie zusätzliche Waffen- und Rüstungssets.

Das Update steht ab sofort kostenlos für alle Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC bereit. Entwickler Saber Interactive und Publisher Focus Entertainment liefern damit eines der bislang umfangreichsten Content-Updates für den Action-Titel aus.

Neben den kostenlosen Inhalten erscheint außerdem das lange erwartete Iron Hands Chapter Pack. Dieses ergänzt Space Marine 2 um neue kosmetische Gegenstände rund um den ikonischen Space-Marine-Orden.

Der veröffentlichte Trailer zum Purgation Update zeigt erste Szenen der neuen PvE-Inhalte, überarbeitete Siege-Mechaniken und zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für die eigenen Space Marines.