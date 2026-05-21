Warhammer 40.000: Space Marine 2: Purgation Update mit neuer PvE-Mission veröffentlicht

Warhammer 40,000: Space Marine 2 hat heute im Rahmen des Warhammer Skulls 2026 Festivals das neue Purgation Update erhalten. Patch 13 erweitert den Shooter unter anderem um eine neue PvE-Mission, ein umfangreiches Update für den Siege Mode sowie zusätzliche Waffen- und Rüstungssets.
Das Update steht ab sofort kostenlos für alle Spieler auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC bereit. Entwickler Saber Interactive und Publisher Focus Entertainment liefern damit eines der bislang umfangreichsten Content-Updates für den Action-Titel aus.
Neben den kostenlosen Inhalten erscheint außerdem das lange erwartete Iron Hands Chapter Pack. Dieses ergänzt Space Marine 2 um neue kosmetische Gegenstände rund um den ikonischen Space-Marine-Orden.
Der veröffentlichte Trailer zum Purgation Update zeigt erste Szenen der neuen PvE-Inhalte, überarbeitete Siege-Mechaniken und zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten für die eigenen Space Marines.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Space Marine 2 hat mir tatsächlich gefallen.
Nicht schlecht steht noch auf meiner Liste
Kostenlos ist super in dem Fall, aber die Dlc Editionen könnten ruhig mal günstiger angeboten werden, sind trotz Rabatt viel zu teuer.