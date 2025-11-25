Warhammer 40.000: Space Marine 2: Reclamation Update mit teilweise kostenlosen Inhalten verfügbar

Neue Inhalte für Warhammer 40.000: Space Marine 2 sind jetzt mit dem neuen Reclamation Update abrufbar.

Zugriff auf neue Inhalte haben Spieler von Warhammer 40.000: Space Marine 2 mit dem heutigen Eintreffen des Reclamation Updates auf allen Plattformen.

Neben der kostenlosen Reclamation-Operation gibt es mit Tyranid Prime auch einen neuen Bosskampf.

Im Stratagems-Modus wurden unter anderem sechs neue Heldenwaffen und Rüstungsteile hinzugefügt.

Für die laufende Season 2 gibt s mit Blood Angels und Salamander neue kosmetische Inhalte und mehr.

Hier eine Übersicht der Inhalte des heutigen Updates für Warhammer 40.000: Space Marine 2. Die Patch Notes findet ihr im Forum von Focus Entertainment.