Warhammer 40.000: Space Marine 2: Reclamation Update mit teilweise kostenlosen Inhalten verfügbar

Image: Focus Entertainment

Neue Inhalte für Warhammer 40.000: Space Marine 2 sind jetzt mit dem neuen Reclamation Update abrufbar.

Zugriff auf neue Inhalte haben Spieler von Warhammer 40.000: Space Marine 2 mit dem heutigen Eintreffen des Reclamation Updates auf allen Plattformen.

Neben der kostenlosen Reclamation-Operation gibt es mit Tyranid Prime auch einen neuen Bosskampf.

Im Stratagems-Modus wurden unter anderem sechs neue Heldenwaffen und Rüstungsteile hinzugefügt.

Für die laufende Season 2 gibt s mit Blood Angels und Salamander neue kosmetische Inhalte und mehr.

Hier eine Übersicht der Inhalte des heutigen Updates für Warhammer 40.000: Space Marine 2. Die Patch Notes findet ihr im Forum von Focus Entertainment.

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 251160 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.11.2025 - 17:38 Uhr

    Scheint noch gut gespielt zu werden, alleine auf Steam sind über 16000 Spieler aktiv derzeit.

  3. Sevalot 4960 XP Beginner Level 2 | 25.11.2025 - 18:35 Uhr

    Gerade dieses Spiel hat mich leider nicht gefallen, obwohl ich normalerweise Hack n Slay Spiele mag.

  4. RumRoGERs 107845 XP Master User | 25.11.2025 - 18:46 Uhr

    Ich muss es mal wieder zocken. Es war eigentlich nur geil, keine Ahnung warum ich es pausiert habe.

  6. aleXdeluXe86 45320 XP Hooligan Treter | 25.11.2025 - 19:26 Uhr

    Ich überlege es mal nachzuholen, finde es interessant
    Auf der Wunschliste hab ich es schon mal 👍🏼

  10. Banshee3774 132972 XP Elite-at-Arms Silber | 25.11.2025 - 21:21 Uhr

    Mich holt es leider nicht so ab. Aber ich will es auf jeden Fall noch zu Ende bringen

