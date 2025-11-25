Warhammer 40.000: Space Marine 2: Reclamation Update mit teilweise kostenlosen Inhalten verfügbar

Zugriff auf neue Inhalte haben Spieler von Warhammer 40.000: Space Marine 2 mit dem heutigen Eintreffen des Reclamation Updates auf allen Plattformen.
Neben der kostenlosen Reclamation-Operation gibt es mit Tyranid Prime auch einen neuen Bosskampf.
Im Stratagems-Modus wurden unter anderem sechs neue Heldenwaffen und Rüstungsteile hinzugefügt.
Für die laufende Season 2 gibt s mit Blood Angels und Salamander neue kosmetische Inhalte und mehr.
Hier eine Übersicht der Inhalte des heutigen Updates für Warhammer 40.000: Space Marine 2. Die Patch Notes findet ihr im Forum von Focus Entertainment.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Scheint noch gut gespielt zu werden, alleine auf Steam sind über 16000 Spieler aktiv derzeit.
Für mich ist der MP nicht spielbar.
Gerade dieses Spiel hat mich leider nicht gefallen, obwohl ich normalerweise Hack n Slay Spiele mag.
Ich muss es mal wieder zocken. Es war eigentlich nur geil, keine Ahnung warum ich es pausiert habe.
Will ich auch irgendwann mal nachholen ☝️.
Ich überlege es mal nachzuholen, finde es interessant
Auf der Wunschliste hab ich es schon mal 👍🏼
Habe es ein wenig verpennt als es rauskam. 😅
Weiß nicht warum mir dafür immer zu teuer
Eins der spiele, wo ich auch noch nachholen muss.
Mich holt es leider nicht so ab. Aber ich will es auf jeden Fall noch zu Ende bringen