Warhammer 40.000: Space Marine 2: Roadmap für das zweite Jahr und Jubiläums-Update

Warhammer 40.000: Space Marine 2 enthüllt seine Roadmap für das zweite Jahr und legt das Jubiläums-Update auf den 4. September fest!

Focus Entertainment und Saber Interactive freuen sich, ihre Pläne für das zweite Jahr ihres millionenfach verkauften Spiels Warhammer 40.000: Space Marine 2 bekannt zu geben, beginnend mit der Veröffentlichung des Jubiläums-Updates am 4. September.

Neue Spielmodi, Operations, PvP Arenen und viel, viel mehr!

Die Inhalte von Space Marine 2 für das zweite Jahr knüpfen an das erste Jahr an: Es sind 6 neue Patches mit kostenlosen Spielergänzungen geplant, die allen Spielern im Laufe der Jahre 2025 und 2026 zur Verfügung stehen werden. Von neuen PvE- und PvP-Spielmodi bis hin zu neuen Gegnern und einer neuen spielbaren Klasse – die Verteidiger der Menschheit können sich auf einiges freuen:

4 neue Operationen & eine neue Belagerungsmap

3 neue Eternal War Arenen

Neue Stratagems (PvE) und Helbrute Onslaught (PvP) Spielmodi

Neue spielbare Klasse: Der Techmarine

Neue Waffen und kostenlose freischaltbare Waffenvarianten für vorhandene Waffen

Neue Gegner und Bosse

Neue Progressions-Mechaniken

Das zweite Jahr voller Inhalte beginnt am 4. September mit der Veröffentlichung des Jubiläums-Updates für Space Marine 2, dem bislang größten Patch. Weitere Informationen findet ihr in unserer Roadmap für Jahr 2 weiter unten.

Weitere Space Marine Chapter Cosmetics mit dem Season Pass II

Das Jubiläums-Update vom 4. September enthält auch die Veröffentlichung des zweiten Season Passes für Space Marine 2 und die ersten beiden DLCs: das Black Templars Champion Pack und das Imperial Fists Cosmetic Pack, darunter ein neuer Champion-Skin für die Bulwark-Klasse und ein Power Sword-Skin für erstere sowie über 40 neue Kosmetikartikel, die 7 der Nachfolger-Kapitel der Imperial Fists für letztere feiern.

Das ganze Jahr über erhalten Spieler mit dem Season Pass II 9 neue DLCs, die die galaktische Vielfalt der Space Marine-Orden mit neuen Champion-Skins, Rüstungsteilen und Wappenmarkierungen feiern.

Während bestehende Orden wie die Blood Angels und Salamanders neue Kosmetikartikel erhalten, werden auch die bei Fans beliebten Orden wie die Raptors, Iron Hands und Carcharodons ihre verdiente Aufmerksamkeit erhalten.

Folgt am 4. September erneut dem Ruf der Schlacht mit dem „Anniversary“-Update für Warhammer 40.000: Space Marine 2, das kostenlos für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich ist, und erhaltet mit dem Season Pass II eine Vielzahl neuer Anpassungsoptionen.

Tretet der Space Marine 2-Community bei, teilt euer Feedback und erhaltet exklusive Belohnungen auf unserer neuen Plattform Focus Together.

Space Marine 2 ist für PlayStation 5, Xbox Series und PC erhältlich und verspricht ein weiteres Jahr mit kostenlosen Spielinhalten sowie einen neuen Season Pass voller neuer Kosmetikartikel.