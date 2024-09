Warhammer 40.000: Space Marine 2: Seht euch jetzt den Launch Trailer an

Focus Entertainment und Entwickler Saber Interactive freuen sich, den Launch-Trailer für Warhammer 40.000: Space Marine 2 zu präsentieren.

„Jahrelange Leidenschaft, Hingabe und harte Arbeit stecken in der Entwicklung dieses actiongeladenen Third-Person-Shooters, in dem die Spieler das Imperium als einer der stärksten Krieger der Menschheit gegen die Schrecken der Galaxie verteidigen werden. Besitzer der Gold-, Ultra- und Standard-Editionen können sich jetzt in den Kampf stürzen.“