Warhammer 40.000: Space Marine 2: Techmarine‑Klasse bringt frischen Maschinenzorn ins Spiel

Diese Techmarine‑Enthüllung macht Warhammer 40.000: Space Marine 2 im nächsten Update noch brutaler.

Im Vorfeld der kommenden Verstärkung für das Imperium stellte Game Director Dmitry Grigorenko die neue Techmarine‑Klasse vor, die mit Patch 12 in Warhammer 40.000: Space Marine 2 Einzug hält.

Der DLC erweitert das bestehende Arsenal aus sechs Klassen um einen siebten Spezialisten, der seine Feinde nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Maschinen beherrscht. Der Zugang ist für alle Spieler frei und gilt für sämtliche PvE‑ und PvP‑Modi, ausgenommen die erzählerische Kampagne rund um Demetrian Titus.

Der Techmarine entfaltet seine Stärken in der Kontrolle großer Gegnergruppen und der Verteidigung von Bereichen. Seine Omnissian Axe, die exklusiv mit dem Update erscheint, ermöglicht ihm wuchtige Nahkampfangriffe, während seine technischen Erweiterungen ihn im mittleren und kurzen Distanzkampf effizient halten.

Dazu kommt ein eigener Perk‑Pfad mit 25 Stufen sowie eine individuelle Kampffähigkeit, die seine mechanischen Erweiterungen voll ausnutzt.

Besonders prägend ist die Servo‑Gun, die fest an seinem Power Pack montiert ist. Sobald ihr sie aktiviert, übernimmt sie automatisch das Ausschalten von Tyraniden oder Thousand Sons, während ihr euch auf andere Ziele konzentriert.

Die Waffe führt sogar eigenständig Gun Strikes aus, was anderen Klassen nur nach perfekten Ausweichmanövern oder Paraden gelingt. Zusätzlich kann der Techmarine Tarantula‑Geschütze auf dem Schlachtfeld finden und reparieren, die eure Truppe unterstützen, bis ihre Munition erschöpft ist oder sie zerstört werden.

Patch 12 bringt neben der neuen Klasse weitere Inhalte wie eine zusätzliche Mission für Operations und Stratagems, neue Missionsgegenstände, drei frische Varianten von Heldenwaffen und zusätzliche Anpassungen für Space Marines ohne Helm.

Besitzer des Season Pass 2 erhalten außerdem einen Assault‑Champion‑Skin der Raven Guard sowie ein kosmetisches Paket für die Carcharodons.

Mit dem Launch am 29. Januar 2026 über Xbox Game Pass und Xbox Play Anywhere steht euch der Techmarine bald auf allen Schlachtfeldern zur Verfügung.