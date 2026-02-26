Warhammer 40.000: Space Marine 2: Update bringt den Techmarine in die Schlacht

Focus Entertainment und Saber Interactive freuen sich, die Veröffentlichung des Techmarine-Updates für Warhammer 40.000: Space Marine 2 bekannt zu geben.

Das Gameplay-Update ist für alle PlayStation 5-, Xbox Series- und PC-Spieler kostenlos verfügbar.

Der Techmarine tritt endlich in Warhammer 40.000: Space Marine 2 in die Schlacht ein! Der Techmarine ist für alle PvE- und PvP-Modi des Spiels (d. h. Operationen, Strategeme, Siege und Eternal War) verfügbar und dank seiner einzigartigen Ausrüstung und mächtigen automatisierten Waffen, die direkt an seiner Rüstung befestigt sind, ein Experte für Crowd Control und Gebietsverteidigung.

In den PvP-Modi wird diese neue Klasse die Farben des Red Corsair Warpsmiths tragen.

Techmarines sind mit einer brandneuen und exklusiven Waffe ausgestattet, der Omnissian-Axt, mit der sie ihre schwungvollen Nahkampfangriffe einsetzen können, um Tyraniden und Thousand Sons gleichermaßen zu vernichten.

Wie bei allen verfügbaren Klassen können neue Techmarine-Spieler aus 25 verfügbaren Perks wählen, um ihren Spielstil anzupassen und im Namen des Imperators maximalen Schaden anzurichten.

Neben dem Techmarine gibt es eine neue PvE-Mission, eine neue Waffe, das Raven Guard Champion Pack und das Carcharodons Cosmetic Pack für Besitzer des Season Pass 2 und vieles mehr. Weitere Informationen findet ihr in unseren offiziellen Patchnotes.

Das heutige Update wird wie üblich von einer Reihe von Season Pass 2-Kosmetikartikeln begleitet! Zum einen kehrt die Raven Guard mit einem Champion-Paket zurück, das einen neuen Ganzkörper-Rüstungsskin für die Assault-Klasse und einen einzigartigen Bolt-Pistolen-Skin enthält, der von ihrer Ikonografie inspiriert ist.

Zum anderen erhalten die Carcharodons ihre allerersten Rüstungsteile mit zwei Schulterpanzern, zwei Helmen und einer exklusiven Brustplatte, die die mysteriösen, aber beliebten Streuner der äußeren Dunkelheit feiern.

Mit Patch 12 erscheint auch das Chapter Voice Pack 1 für Space Marine 2 mit über 1300 neu aufgenommenen Zeilen Text im einzigartigen Stil der Chapters Blood Angels, Space Wolves und Black Templars.

Es enthält drei einzigartige Space-Marine-Gesichter, die auf alle Klassen im Spiel angewendet und ausgetauscht werden können, da Gesichter nicht mehr klassengebunden sind und nun auf alle verfügbaren Charaktere angewendet werden können.

Wer von euch jetzt richtig Lust auf Warhammer 40,000: Space Marine 2 bekommen hat, der kann das Spiel im Xbox Game Pass-Abo spielen!