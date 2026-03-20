Warhammer 40.000: Space Marine 2: Voice Pack nach Fan-Wut jetzt kostenlos

Focus Entertainment und Saber Interactive entschuldigen sich für den kontroversen Chapter Voice Pack DLC und bieten nun Rückerstattungen sowie kostenlosen Zugriff für alle Spieler von Warhammer 40.000: Space Marine 2 an.

Der Release des kontroversen Chapter Voice Pack DLCs für Warhammer 40.000: Space Marine 2 sorgte für erste echte Kritik an dem erfolgreichen Action-Titel.

Fans beschwerten sich über die 5-Dollar-Erweiterung, die 450 neu aufgenommene Voicelines und einen einzigartigen Space-Marine-Kopf für die Blood Angels, Space Wolves und Black Templars bot, jedoch nur als eigenständiger Kauf verfügbar war.

Besonders problematisch war die Implementierung der Stimmen: Trotz aktivierter DLC-Stimmen springen die Dialoge bei Missionsinteraktionen auf die Standardstimme der Ultramarines zurück, was Spieler als abrupt und störend empfanden. Einige fühlten sich zudem von der Steam-Beschreibung über die Anzahl der Sprachaufnahmen getäuscht, da diese nicht alle Sprachen abdeckten.

Nach der heftigen Fan-Reaktion haben Focus Entertainment und Saber Interactive nun reagiert. In einem gemeinsamen Statement auf Social Media entschuldigten sie sich bei den Spielern und kündigten an, den DLC ab sofort kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Gleichzeitig werden Rückerstattungen für alle bisherigen Käufer eingerichtet. Die Entwickler betonten, dass die Bereitstellung von qualitativ hochwertigem Content, kostenlos oder nicht, Priorität habe, und dankten der Community für ihre Treue.