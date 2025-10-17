Warhammer 40.000: Space Marine 2: Zeitlich begrenzte kostenlose Demo veröffentlicht

Warhammer 40,000: Space Marine 2 erhält eine zeitlich begrenzte kostenlose Demo, die ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist

Spielt die Kampagne und die Modi „Operations“ und „Eternal War“ so oft ihr wollt für ein paar Tage und behaltet den Fortschritt, indem ihr eine beliebige Edition von Space Marine 2 kauft.

Focus Entertainment und Saber Interactive freuen sich, Verteidiger der Menschheit überall dazu einzuladen, an ihrer kostenlosen Demo zu Warhammer 40.000: Space Marine 2 teilzunehmen, die für begrenzte Zeit auf PlayStation 5, Xbox Series und PC (Steam) verfügbar ist. Alles, was ihr während des Spielens dieser Demo freischaltet, könnt ihr beim Kauf von Space Marine 2 behalten – jetzt mit einem Rabatt von bis zu 50 % erhältlich!

Vernichte die Feinde der Menschheit in allen verfügbaren Spielmodi

Die kostenlose Demo von Space Marine 2 ist vom 16. bis 20. Oktober auf Xbox und PlayStation und bis zum 23. Oktober auf Steam verfügbar. Sie enthält eine kleine Kostprobe aller spielbaren Modi des Spiels sowie alle Multiplayer-Funktionen für alle Spieler!

Die Spieler können das Intro und die erste Mission der Kampagne, drei Operationen (Inferno, Decapitation und Vox Liberatis) sowie alle Eternal War-Modi mit Ausnahme des brandneuen Helbrute Onslaught spielen. Sie können diese Missionen so oft spielen und wiederholen, wie sie möchten, solange die Demo verfügbar ist, und alle freigeschalteten Belohnungen oder Kosmetikartikel behalten, indem sie einfach auf die Vollversion des Spiels upgraden.

Nutzt dazu bis zu 50 % Rabatt auf alle Editionen des Spiels, DLCs und Season Passes und sichert euch mehr als ein Dutzend neue Missionen, Hunderte zusätzlicher Chapter-Kosmetikartikel, Farbpakete, Champion-Skins und vieles mehr. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um dem Ruf des Krieges zu folgen!

Verdient euch die Porphyr-Schild-Boltgun mit der Discord-Quest von Space Marine 2!

Verbindet während der Dauer der Demo eure Discord-, PROS- und Steam-Konten miteinander, um an der zeitlich begrenzten Discord-Quest teilzunehmen und euch den exklusiven Bolt Rifle-Skin aus dem Porphyr Shield-Set zu sichern!

