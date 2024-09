Warhammer 40.000: Space Marine 2: Zufällige Feinde im Operations-Modus

In einem neuen Interview mit Wccftech enthüllt Saber Interactive CCO Tim Willits einige interessante Neuigkeiten zum Operations-Modus des kommenden Action-Krachers Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Laut Willits Ausführungen werden Spieler auch während den PvE-Missionen das Gefühl vermittelt bekommen, Teil der riesigen Schlachten aus der Kampagne zu sein:

„Wenn man die Kampagne durchspielt, gibt es Zeiten, in denen andere Space-Marine-Trupps losziehen und andere wichtige Missionen in der großen Storyline erledigen. So gibt es zum Beispiel eine Mission, in der man ein Signal senden und die Verteidigungsanlagen ausschalten muss, und man hört, dass ein Trupp das tut.“

„Nun, wenn man PvE-Operationen spielt, ist man dieser Trupp. Die Schlacht ist so groß, und es passiert so viel, dass wir diese Koop-Missionen so gestaltet haben, dass sie in die Geschichte passen und man sich als Teil des größeren Konflikts fühlt.“