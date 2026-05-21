Warhammer 40.000: Speed Freeks: High-Speed-Ork-Action startet mit Cross-Play auf Konsole

Warhammer 40,000: Speed Freeks startet auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bringt das chaotische Ork-Racing-Erlebnis von Wired Productions und Caged Element erstmals vollständig in den Konsolenmarkt. Gleichzeitig ist der Titel bereits auf Steam verfügbar und erhält zum Launch einen Rabatt.
Das Spiel setzt auf rasante Fahrzeugkämpfe im Warhammer-Universum, in denen Spieler Ork-betriebene Buggies und Deffkoptas steuern. Im Zentrum steht dabei eine Mischung aus Geschwindigkeit, Feuergefechten und völliger Zerstörung, die sich konsequent am typischen „WAAAGH!“-Chaos der Orks orientiert.
Besonders hervorzuheben ist der neue Cross-Play-Support, der Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in denselben Matches zusammenführt. Dadurch entstehen groß angelegte Multiplayer-Schlachten, in denen Rennen, Kämpfe und Fahrzeugchaos nahtlos ineinandergreifen.
Das Gameplay umfasst mehrere Modi wie Deff Rally, Kill Konvoy und Custom-Rennen, die unterschiedliche taktische Ansätze ermöglichen. Ergänzt wird das Ganze durch umfangreiche Anpassungsoptionen sowie Community-Features und eine kreative Baukomponente, mit der Spieler eigene Inhalte in Echtzeit gestalten können.
Mit der Kombination aus Racing, Shooter-Elementen und klassischem Warhammer-Design positioniert sich Speed Freeks als stark actionorientierter Multiplayer-Titel innerhalb des Franchise, der besonders auf schnelle Matches und maximale Zerstörung ausgelegt ist.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht cool aus, aber ich warte auf nen Sale. Davor hab ich noch ein anderes Rennspiel zu spielen…👀
Forza Horizon wird mich auch noch etwas beschäftigen.
Wie kommst du auf Forza, meine natürlich Lego 2K Drive 😂😜
Stimmt, da werden sicher noch Millionen den Online Erfolg freischalten wollen bevor die Server dicht sind 🤪👍.
Genau Millionen! So ein tolles Spiel👀
Das hier würde ich nicht wirklich als Rennspiel bezeichnen. Das ist eher ein Arena Kampfspiel wo man sich gegenseitig wegschießt. Für 15 € kann man auch echt nicht meckern
ab heute im Steam Sale für 9.- CHF
Irgendwie gut aber ich weiß nicht.
Glaube nicht was mich langfristig fesseln könnte
Sieht echt verrückt und unterhaltsam aus 👍.
Erinnert mich an das gute alte WWE Crush Hour. Das hat für ein paar Runden zwischendurch damals echt fun gemacht. Crossplay ist sehr wichtig bei diesem Titel, sonst wäre er sehr schnell mausetot