Warhammer 40.000: Speed Freeks: High-Speed-Ork-Action startet mit Cross-Play auf Konsole

Warhammer 40,000: Speed Freeks wurde für PS5 und Xbox Series X|S veröffentlicht und erweitert das explosive Cross-Play-Racing um neue Ork-Action.

Warhammer 40,000: Speed Freeks startet auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S und bringt das chaotische Ork-Racing-Erlebnis von Wired Productions und Caged Element erstmals vollständig in den Konsolenmarkt. Gleichzeitig ist der Titel bereits auf Steam verfügbar und erhält zum Launch einen Rabatt.

Das Spiel setzt auf rasante Fahrzeugkämpfe im Warhammer-Universum, in denen Spieler Ork-betriebene Buggies und Deffkoptas steuern. Im Zentrum steht dabei eine Mischung aus Geschwindigkeit, Feuergefechten und völliger Zerstörung, die sich konsequent am typischen „WAAAGH!“-Chaos der Orks orientiert.

Besonders hervorzuheben ist der neue Cross-Play-Support, der Spieler auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in denselben Matches zusammenführt. Dadurch entstehen groß angelegte Multiplayer-Schlachten, in denen Rennen, Kämpfe und Fahrzeugchaos nahtlos ineinandergreifen.

Das Gameplay umfasst mehrere Modi wie Deff Rally, Kill Konvoy und Custom-Rennen, die unterschiedliche taktische Ansätze ermöglichen. Ergänzt wird das Ganze durch umfangreiche Anpassungsoptionen sowie Community-Features und eine kreative Baukomponente, mit der Spieler eigene Inhalte in Echtzeit gestalten können.

Mit der Kombination aus Racing, Shooter-Elementen und klassischem Warhammer-Design positioniert sich Speed Freeks als stark actionorientierter Multiplayer-Titel innerhalb des Franchise, der besonders auf schnelle Matches und maximale Zerstörung ausgelegt ist.