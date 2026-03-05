Warhammer 40.000: Speed Freeks: Ork-Fahrzeugkämpfe bald auf PlayStation 5 & Xbox Series X/S

Warhammer 40,000: Speed Freeks bringt Ork-Fahrzeugkämpfe noch 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S – inklusive aller Updates, Modi und DLCs.

Bereit für das lauteste und chaotischste Renn-Action-Erlebnis im Warhammer-Universum? Publisher Wired Productions und Entwickler Caged Element haben angekündigt, dass Warhammer 40,000: Speed Freeks noch in diesem Jahr auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Zum ersten Mal können Konsolenspieler in die explosive Welt der Ork-Fahrzeugkämpfe eintauchen.

Bereits auf PC erfolgreich getestet und von einer wachsenden Community gefeiert, bringt Speed Freeks brutale Rennmodi, Multiplayer-Gefechte und das typische Orky-Chaos nun auch auf die Konsole. Die Engines brüllen, die Waffen feuern – und bald stürzen sich Konsolenspieler in die WAAAGH!

Alles vom ersten Tag an verfügbar

Die Konsolenversionen bieten ab dem Start das komplette Speed Freeks-Erlebnis, inklusive aller bisherigen Updates, Modi, Fahrzeuge und DLCs. Das bedeutet: Alle Maps, Waffen, Anpassungsmöglichkeiten und die WAAAGH! Paths-Belohnungen sind direkt spielbar. Es ist damit die bisher lauteste, schnellste und inhaltlich umfangreichste Version des Spiels.

Wichtige Fakten im Überblick

Ork-Fahrzeugkampf im Warhammer 40k-Universum

Konsolenrelease für PS5 und Xbox Series X/S noch 2026

Enthält alle bisherigen Updates, Modi, Fahrzeuge und DLCs

Chaotische Multiplayer-Gefechte und brutale Rennen

Seid ihr bereit, euch der WAAAGH! auf Konsolen anzuschließen und das Schlachtfeld zu erobern?

Ein brandneuer Trailer gewährt einen ersten Blick auf die explosiven Konsolen-Action-Szenen. Darin zu sehen: chaotische Multiplayer-Ork-Schlachten, brutale Rennen und jede Menge zerstörerisches Ork-Chaos.