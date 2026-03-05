Warhammer 40.000: Speed Freeks: Ork-Fahrzeugkämpfe bald auf PlayStation 5 & Xbox Series X/S

11 Autor: , in News / Warhammer 40.000: Speed Freeks
Image: Wired Productions

Warhammer 40,000: Speed Freeks bringt Ork-Fahrzeugkämpfe noch 2026 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S – inklusive aller Updates, Modi und DLCs.

Bereit für das lauteste und chaotischste Renn-Action-Erlebnis im Warhammer-Universum? Publisher Wired Productions und Entwickler Caged Element haben angekündigt, dass Warhammer 40,000: Speed Freeks noch in diesem Jahr auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Zum ersten Mal können Konsolenspieler in die explosive Welt der Ork-Fahrzeugkämpfe eintauchen.

Bereits auf PC erfolgreich getestet und von einer wachsenden Community gefeiert, bringt Speed Freeks brutale Rennmodi, Multiplayer-Gefechte und das typische Orky-Chaos nun auch auf die Konsole. Die Engines brüllen, die Waffen feuern – und bald stürzen sich Konsolenspieler in die WAAAGH!

Alles vom ersten Tag an verfügbar

Die Konsolenversionen bieten ab dem Start das komplette Speed Freeks-Erlebnis, inklusive aller bisherigen Updates, Modi, Fahrzeuge und DLCs. Das bedeutet: Alle Maps, Waffen, Anpassungsmöglichkeiten und die WAAAGH! Paths-Belohnungen sind direkt spielbar. Es ist damit die bisher lauteste, schnellste und inhaltlich umfangreichste Version des Spiels.

Wichtige Fakten im Überblick

  • Ork-Fahrzeugkampf im Warhammer 40k-Universum
  • Konsolenrelease für PS5 und Xbox Series X/S noch 2026
  • Enthält alle bisherigen Updates, Modi, Fahrzeuge und DLCs
  • Chaotische Multiplayer-Gefechte und brutale Rennen

Seid ihr bereit, euch der WAAAGH! auf Konsolen anzuschließen und das Schlachtfeld zu erobern?

Ein brandneuer Trailer gewährt einen ersten Blick auf die explosiven Konsolen-Action-Szenen. Darin zu sehen: chaotische Multiplayer-Ork-Schlachten, brutale Rennen und jede Menge zerstörerisches Ork-Chaos.

  3. Ash2X 319520 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 19:24 Uhr

    Ich bin vorsichtig optimistisch, der Entwickler hat ja mit Grip etwas daneben geschossen.

    0
      • Ash2X 319520 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 23:01 Uhr
        Antwort auf GERxJOHNNY

        Ja, ich auch, beide Teile… Aber Grip war doch schon recht misslungen, zumindest in den ersten zwei Jahren. Die Steuerung und Übersicht waren grenzwertig.
        Hab zwar gehört dass sie nachdem es aus dem GP ist noch gepatcht wurde, aber kam nie dazu es auf Verdacht zu kaufen.

        0
  4. Rotten 104825 XP Elite User | 05.03.2026 - 19:35 Uhr

    Top das da och eine Streckenbau Option dabei ist 😅 könnte spaßig sein

    0
  5. de Maja 328995 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 19:43 Uhr

    Weiß nicht, sieht etwas unübersichtlich aus 🤷🏻‍♂️
    Da bleib ich lieber bei dem Star Wars Racer.

    0
  7. hellboy 29455 XP Nasenbohrer Level 4 | 05.03.2026 - 20:53 Uhr

    Das Rennspiel, von dem man nicht wusste, dass man es braucht!

    0

