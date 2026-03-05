Warhammer 40.000: Speed Freeks: Ork-Fahrzeugkämpfe bald auf PlayStation 5 & Xbox Series X/S

Bereit für das lauteste und chaotischste Renn-Action-Erlebnis im Warhammer-Universum? Publisher Wired Productions und Entwickler Caged Element haben angekündigt, dass Warhammer 40,000: Speed Freeks noch in diesem Jahr auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Zum ersten Mal können Konsolenspieler in die explosive Welt der Ork-Fahrzeugkämpfe eintauchen.
Bereits auf PC erfolgreich getestet und von einer wachsenden Community gefeiert, bringt Speed Freeks brutale Rennmodi, Multiplayer-Gefechte und das typische Orky-Chaos nun auch auf die Konsole. Die Engines brüllen, die Waffen feuern – und bald stürzen sich Konsolenspieler in die WAAAGH!
Alles vom ersten Tag an verfügbar
Die Konsolenversionen bieten ab dem Start das komplette Speed Freeks-Erlebnis, inklusive aller bisherigen Updates, Modi, Fahrzeuge und DLCs. Das bedeutet: Alle Maps, Waffen, Anpassungsmöglichkeiten und die WAAAGH! Paths-Belohnungen sind direkt spielbar. Es ist damit die bisher lauteste, schnellste und inhaltlich umfangreichste Version des Spiels.
Wichtige Fakten im Überblick
- Ork-Fahrzeugkampf im Warhammer 40k-Universum
- Konsolenrelease für PS5 und Xbox Series X/S noch 2026
- Enthält alle bisherigen Updates, Modi, Fahrzeuge und DLCs
- Chaotische Multiplayer-Gefechte und brutale Rennen
Seid ihr bereit, euch der WAAAGH! auf Konsolen anzuschließen und das Schlachtfeld zu erobern?
Ein brandneuer Trailer gewährt einen ersten Blick auf die explosiven Konsolen-Action-Szenen. Darin zu sehen: chaotische Multiplayer-Ork-Schlachten, brutale Rennen und jede Menge zerstörerisches Ork-Chaos.
Das Spiel sieht echt lustig aus, gefällt mir 👍.
Hat was, Carmageddon meets Warhammer. 😅👍
Ich bin vorsichtig optimistisch, der Entwickler hat ja mit Grip etwas daneben geschossen.
Grip war schon nice. Vor allem weil ich Rollcage auf der PS1 geliebt habe
Ja, ich auch, beide Teile… Aber Grip war doch schon recht misslungen, zumindest in den ersten zwei Jahren. Die Steuerung und Übersicht waren grenzwertig.
Hab zwar gehört dass sie nachdem es aus dem GP ist noch gepatcht wurde, aber kam nie dazu es auf Verdacht zu kaufen.
Top das da och eine Streckenbau Option dabei ist 😅 könnte spaßig sein
Weiß nicht, sieht etwas unübersichtlich aus 🤷🏻♂️
Da bleib ich lieber bei dem Star Wars Racer.
Gleich auf die Wunschliste gepackt 👍🏻😁
Das Rennspiel, von dem man nicht wusste, dass man es braucht!
Mal so aus den Nichts angekündigt 👍🏻
Geile Multiplayer fun games gehen immer