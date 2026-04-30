Warhammer 40.000: Speed Freeks: Startet auf Xbox und PS5 – Ork-Chaos mit Crossplay im Mai

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Image: Wired Productions

Warhammer 40,000: Speed Freeks erscheint am 21. Mai für Xbox Series X|S und PS5 mit Crossplay und Multiplayer-Chaos.

Am 21. Mai 2026 erscheint Warhammer 40,000: Speed Freeks für Xbox Series X|S und PlayStation 5 und bringt rasantes Combat-Racing im Warhammer-Universum auf die Konsolen.

Hinter dem Titel stehen Wired Productions als Publisher sowie Caged Element als Entwickler, die ein Multiplayer-Erlebnis mit Fokus auf Geschwindigkeit, Zerstörung und Chaos liefern.

Ein zentrales Feature ist vollständiges Crossplay zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Dadurch treten Spieler plattformübergreifend in groß angelegten Online-Gefechten gegeneinander an, bei denen nur die schnellsten und aggressivsten Fahrer bestehen.

Im Spiel steuern Teilnehmer bewaffnete Ork-Fahrzeuge wie Buggys und Deffkoptas durch zerstörerische Rennen. Verschiedene Modi wie „Deff Rally“ oder „Kill Konvoy“ setzen auf intensive Gefechte, während umfangreiche Anpassungsoptionen und ein integrierter Editor das Erstellen eigener Inhalte ermöglichen.

Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung wird am 16. Juli 2026 eine physische Edition exklusiv für PlayStation 5 erscheinen, die in Zusammenarbeit mit PM Studios realisiert wird.

Warhammer 40,000: Speed Freeks erscheint am 21. Mai 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

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8 Kommentare Added

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  1. RumRoGERs 147065 XP Master-at-Arms Gold | 30.04.2026 - 07:34 Uhr

    Das sieht echt ziemlich cool und spaßig aus.
    Mit so einem Warhammer Spiel hatte ich ja Mal überhaupt nicht gerechnet. 😂😂

    0
  3. Economic 100690 XP Profi User | 30.04.2026 - 07:39 Uhr

    Wieso seit 30 Jahren nicht mal wieder mal ein Racer kaufen;) evtl. noch auf nen Sale und mehr Content warten

    Steam User Wertung;

    Stärken:
    authentischer Ork-Stil
    schnelle, laute Action
    klare Fahrzeugunterschiede

    Schwächen:
    technische Schwankungen
    unpräzises Fahrgefühl
    geringer Umfang und wenig Langzeitmotivation

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