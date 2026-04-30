Warhammer 40.000: Speed Freeks: Startet auf Xbox und PS5 – Ork-Chaos mit Crossplay im Mai

Warhammer 40,000: Speed Freeks erscheint am 21. Mai für Xbox Series X|S und PS5 mit Crossplay und Multiplayer-Chaos.

Am 21. Mai 2026 erscheint Warhammer 40,000: Speed Freeks für Xbox Series X|S und PlayStation 5 und bringt rasantes Combat-Racing im Warhammer-Universum auf die Konsolen.

Hinter dem Titel stehen Wired Productions als Publisher sowie Caged Element als Entwickler, die ein Multiplayer-Erlebnis mit Fokus auf Geschwindigkeit, Zerstörung und Chaos liefern.

Ein zentrales Feature ist vollständiges Crossplay zwischen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Dadurch treten Spieler plattformübergreifend in groß angelegten Online-Gefechten gegeneinander an, bei denen nur die schnellsten und aggressivsten Fahrer bestehen.

Im Spiel steuern Teilnehmer bewaffnete Ork-Fahrzeuge wie Buggys und Deffkoptas durch zerstörerische Rennen. Verschiedene Modi wie „Deff Rally“ oder „Kill Konvoy“ setzen auf intensive Gefechte, während umfangreiche Anpassungsoptionen und ein integrierter Editor das Erstellen eigener Inhalte ermöglichen.

Zusätzlich zur digitalen Veröffentlichung wird am 16. Juli 2026 eine physische Edition exklusiv für PlayStation 5 erscheinen, die in Zusammenarbeit mit PM Studios realisiert wird.

Warhammer 40,000: Speed Freeks erscheint am 21. Mai 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.