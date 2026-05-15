Warhammer 40.000: Speed Freeks: Startet nächste Woche auf Xbox

3 Autor: , in News / Warhammer 40.000: Speed Freeks
Übersicht
Image: Wired Productions

Warhammer 40,000: Speed Freeks erscheint am 21. Mai für Xbox.

Brutale Rennen, schwere Waffen und jede Menge Ork-Chaos erwarten Spieler in Warhammer 40,000: Speed Freeks, das am 21. Mai für Xbox erscheint.

Der Multiplayer-Titel von Caged Element kombiniert rasantes Combat Racing mit Fahrzeugkämpfen im Warhammer-40K-Universum und setzt dabei vollständig auf den typischen Wahnsinn der Orks.

Spieler steuern unterschiedlichste Fahrzeuge – von schnellen Kampf-Buggys bis hin zu schweren Grot-Panzern oder fliegenden Deffkoptas. Dabei stehen sowohl klassische Rennmodi als auch teamorientierte Fahrzeuggefechte im Mittelpunkt.

Besonders hervorgehoben wird der neue Creation Mode. Damit können Spieler gemeinsam in Echtzeit eigene Strecken und Karten bauen, testen und online teilen. Die Entwickler vergleichen das Feature mit den bekannten Forge-Modi aus Halo.

Zusätzlich bietet Speed Freeks Crossplay, umfangreiche Fahrzeug-Anpassungen sowie mehrere Multiplayer-Modi wie „Deff Rally“ und „Kill Konvoy“, bei denen explosive Bombenladungen zu gigantischen Stompa-Mechs transportiert werden müssen.

Warhammer 40,000: Speed Freeks erscheint am 21. Mai für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Warhammer 40.000: Speed Freeks

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Ralle89 147685 XP Master-at-Arms Onyx | 15.05.2026 - 09:55 Uhr

    Ist am ende halt auch nur ein Rennspiel Spiel also er nicht meins

    0

Hinterlasse eine Antwort