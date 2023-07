Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Offene Beta jetzt verfügbar

Die offene Beta von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ist jetzt für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar.

die Open Beta für das Echtzeitstrategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ist ab sofort auf PlayStation 5®, Xbox Series X|S und PC über Steam verfügbar. Spieler können die Beta auf ihren jeweiligen Plattformen herunterladen und sich in den plattformübergreifenden 1v1-Multiplayer mit zwei kompletten Fraktionen stürzen, den Stormcast Eternals und Orruk Kruleboyz. Um die Open Beta auf Konsole zu spielen, sind keine zusätzlichen Plattform-Abonnements erforderlich. Für die Teilnahme ist ein Frontier-Account erforderlich.

Die Spieler werden das Kommando in hart umkämpften und visuell spektakulären Fantasy-Schlachten übernehmen. Sie liefern sich ein brutales Tauziehen um die Kontrolle der Karte, rufen neue Truppen auf das Schlachtfeld, sammeln Ressourcen, erobern Siegpunkte und überfallen ihre Gegner an mehreren Fronten. Neben den 1v1-Online-Matches bietet die Open Beta auch die Möglichkeit, gegen einen KI-Bot zu spielen.

Konsolen- und PC-Spieler können zum ersten Mal das DirectStep™-Steuerungssystem ausprobieren, das schnelle Bewegungsbefehle, den sofortigen Wechsel zwischen den Trupps und die flexible Steuerung des Schlachtfelds mit einem Controller ermöglicht. Die traditionelle RTS-Steuerung mit Maus und Tastatur wird auch auf PC und Konsole verfügbar sein. Um mehr über die Grundlagen des Spiels zu erfahren und zu lernen, wie man Realms of Ruin spielt, können Spieler die Open-Beta-Seite auf der offiziellen Website besuchen.

Die Open Beta bietet den Spielern eine frühe Gelegenheit, die erstklassigen Grafiken und Animationen von Frontier Developments aus nächster Nähe zu betrachten, da jede Einheit auf dem Schlachtfeld stark von ihren Pendants auf dem Tabletop inspiriert wurde.

Von den brutalen Annihilatoren der Stormcast Eternals und den geflügelten Prosecutoren bis hin zu den schwerfälligen Matschkriecha-Sloggoth der Orruk Kruleboyz und den Mobs der Hobgrot-Schlitza – Authentizität steht im Mittelpunkt von Frontiers Ansatz, dieses Universum für das RTS-Genre zu adaptieren.

Die Open Beta dient dazu, die Server des Spiels zu testen und den Entwicklern beim Fraktionsbalancing zu helfen. Sie endet am 10. Juli um 00:59. Eine zweite Open Beta ist für den Spätsommer dieses Jahres geplant, weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint demnächst für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam und den Epic Games Store. Bitte beachte, dass PlayStation-Nutzer in Deutschland PS Plus benötigen, um an der Open Beta teilnehmen zu können.

Die Beta könnt ihr euch heute Abend gegen 20:00 Uhr auch XboxDynasty Livestream auf Twitch anschauen.