Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Verkäufe liegen unter den Erwartungen

Die Verkäufe von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin liegen unter dn Erwartungen, als Folge sinkt die Aktie um 21%.

In einem Geschäftsupdate informierte Frontier Development, dass die Verkaufszahlen von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin hinter den Erwartungen liegt.

Dazu heißt es: „Wir haben uns gefreut, dass Realms of Ruin zum Start überwiegend positive Kritiken von Spielekritikern und Spielern erhalten hat, allerdings sind die Verkaufszahlen bisher geringer als erwartet.“

Das Echtzeitstrategiespiel war erst am 17. November für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erschienen.

Für das Weihnachtsgeschäft und darüber hinaus erwarte man steigende Zahlen.

„Da der Dezember-Handel naht und Frontier Realms of Ruin mit Inhalten nach der Veröffentlichung weiterentwickelt und unterstützt, darunter auch PDLC (kostenpflichtige herunterladbare Inhalte), gehen wir davon aus, dass die Verkaufszahlen mit der Zeit steigen werden.“

Seit Veröffentlichung des Geschäftsupdate fiel die Aktie um mehr als 22 %.