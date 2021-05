Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground: 15 Minuten kommentiertes Gameplay-Video enthüllt

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground enthüllt 15 Minuten kommentiertes Gameplay für einen detaillierten Einblick in die epischen strategischen Schlachten!

Age of Sigmar: Storm Ground, das actiongeladene, rundenbasierte Strategiespiel, entwickelt von Gasket Games und veröffentlicht von Focus Home Interactive, erscheint am 27. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Storm Ground basiert auf Games Workshops kultiger Fantasy-IP „Age of Sigmar“ – einem Dark-Fantasy-Universum, in dem unsterbliche Ritter auf himmlischen Sternschnuppen reiten, um Chaos und Tod in einer Vielzahl von Reichen auszurotten.

Begleitet nun die Entwickler mit einem ausführlichen 15-minütigen kommentierten Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground Gameplay-Video, das die rasanten strategischen Schlachten des Spiels zeigt: