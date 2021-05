Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground: Fraktionen des Strategiespiels vorgestellt

In einem neuen Video zu Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground gibt es ein Faction Spotlight mit Stormcast Eternals.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ist ein actiongeladenes, rundenbasiertes Strategiespiel, das von Gasket Games entwickelt und von Focus Home Interactive veröffentlicht wird und am 27. Mai für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheint.

Das Spiel basiert auf Games Workshops ikonischer Fantasy-IP „Age of Sigmar“ – einem Dark-Fantasy-Universum, in dem unsterbliche Ritter auf himmlischen Sternschnuppen reiten, um den Tod in einer Vielzahl von Reichen auszurotten.

Wählt die Fraktion, die am besten zu eurem Spielstil passt, und macht euch bereit, die Reiche der Sterblichen zu erobern! Drei Fraktionen liefern sich in spektakulären und rasanten taktischen Schlachten einen erbitterten Krieg. Die drei Fraktionen sind die standhaften Stormcast Eternals, die gruseligen Nighthaunt und die Maggotkin.

Die Eternals, die stärksten Krieger von Storm Ground, machen ihrem Namen alle Ehre. Da sie sich in engen Formationen um ihren Helden scharen, können sie tonnenweise Schaden aushalten und in langen Schlachten glänzen.

Nighthaunts hingegen sind viel anfälliger und verlassen sich auf Schwächungszauber, um ihre Gegner zu schwächen, und auf Beschwörungseinheiten, um sie zu überwältigen.

Zu guter Letzt kompensieren die Maggotkin in Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground ihre generell träge Bewegung mit einer konkurrenzlosen Fähigkeit, das Schlachtfeld zu kontrollieren, indem sie Hexfelder in gefährliche Gefahrenzonen verwandeln, die den härtesten Feinden mit Leichtigkeit schwächende Effekte zufügen.