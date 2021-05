Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground: Taktisches Gameplay vorgestellt

Seht euch taktisches Gameplay zu Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground mit Jeff Lydell an.

Jeff Lydell, CEO von Entwickler Gasket Games, führt euch durch das taktische Gameplay in Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Im Trailer zeigt er euch, das Terrain gut zu studieren und eure Stärken zu kennen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Jeder Zug im rundenbasierten Rollenspiel von Publisher Focus Home Interactive gilt als entscheidend!

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground erscheint am 27. Mai für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch und kann ab sofort mit einem Sonderrabatt für PlayStation 4, Xbox One und PC vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten das Spoils of War Weapon Pack kostenlos, das eine legendäre Waffe für jede der 3 Fraktionen des Spiels enthält.