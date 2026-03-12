Warhammer Blood Bowl: Neuer Ableger bestätigt, gratis für Blood Bowl 3 Besitzer

NACON und Cyanide kündigen mit Warhammer Blood Bowl die nächste große Videospiel‑Adaption des Kult‑Tabletops an.

NACON und Cyanide Studio haben Warhammer Blood Bowl offiziell angekündigt – die nächste Videospiel‑Umsetzung des beliebten Tabletop‑Klassikers. Der Titel erscheint im Frühjahr 2026 digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One sowie PC über Steam und den Epic Games Store.

Eine Besonderheit: Alle Spieler, die bereits Blood Bowl 3 besitzen, erhalten Warhammer Blood Bowl kostenlos. Ihre Accounts, freigeschalteten Inhalte und gekauften Items werden vollständig übernommen. Um den Start zu feiern, wird vom 18. bis 25. März 2026 eine kostenlose Demo auf Steam verfügbar sein, die erstmals den neuen Spielmodus Rumble vorstellt.

Neue Fraktionen, neue Regeln, neue Inhalte

Die neue Adaption basiert auf den aktuellsten offiziellen Regeln der jüngsten Tabletop‑Edition. Zwei neue Fraktionen feiern ihr Debüt: die Tomb Kings und die Bretonnians. Insgesamt stehen zum Launch 26 Fraktionen bereit, begleitet von zahlreichen Wettbewerben sowie Solo‑ und Multiplayer‑Modi.

Cyanide betont, dass es keinerlei Rückschritte bei Features oder Umfang geben wird. Stattdessen baut Warhammer Blood Bowl auf der dreijährigen Weiterentwicklung von Blood Bowl 3 auf und versteht sich als dessen natürlicher Nachfolger.

Spieler dürfen sich auf aktualisierte Regeln, überarbeitete Kader, neue Wettbewerbe, neue Tutorials und zusätzliche Spielweisen freuen – darunter der brandneue Modus Rumble.

Rumble: Schneller, härter, kompakter

Der neue Modus Rumble setzt auf kürzere, intensivere Partien von rund 30 Minuten. Gespielt wird mit kleineren Teams auf einem schmaleren Spielfeld. Trotz des höheren Tempos bleibt der taktische Kern des klassischen Blood‑Bowl‑Gameplays erhalten.

Die kostenlose Demo auf Steam bietet:

Einen PvP‑ und einen PvE‑Modus

Vorgefertigte Teams aus fünf Fraktionen: Dark Elves, Lizardmen, Necromantic Horrors, Khorne und Old World Alliance

Neue Regeln und Tutorials

Erste Einblicke in das überarbeitete Spielgefühl

Saisonmodell und jährliche Weltmeisterschaft

Nach dem Release soll Warhammer Blood Bowl kontinuierlich erweitert werden. Ein saisonales System und ein kompetitiver Aufbau münden jährlich in eine große Weltmeisterschaft, die von der Community getragen wird. Damit soll das Spiel langfristig wachsen und eine stabile E‑Sport‑Struktur erhalten.

Überblick: Was Warhammer Blood Bowl ausmacht

Offizielle Umsetzung des Tabletop‑Originals

26 Fraktionen zum Start

Neue Fraktionen: Tomb Kings & Bretonnians

Neuer Modus: Rumble

Kostenlos für Besitzer von Blood Bowl 3

Demo vom 18.–25. März 2026 auf Steam

Digitale Veröffentlichung im Frühjahr 2026