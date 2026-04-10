Warhammer Survivors: Brutale Action wird auf Konsolen ausgeweitet

Mit Warhammer Survivors kündigt sich ein schnelles Survivors-Erlebnis im bekannten Warhammer-Universum an. Entwickler Auroch Digital hat im Rahmen des Triple-i Showcase neue Details vorgestellt und dabei eine Reihe spielbarer Charaktere sowie Inhalte enthüllt, die den Fokus klar auf intensive Action legen.

Zum wachsenden Aufgebot gehören bekannte Figuren wie Malum Caedo sowie neue Charaktere aus dem Warhammer 40,000. Dazu zählen unter anderem Chaplain Fo’Baran, Knight-Commander Pask mit seinem Leman Russ Panzer, der legendäre Catachan-Veteran, Marneus Calgar mit den Gauntlets of Ultramar sowie Commissar Sebastian Yarrick.

Auch das Arsenal wird deutlich erweitert. Neue Waffen wie explosive Würfel, ein mächtiger Power-Faust-Angriff oder ein Orbitalbeschuss sorgen für verheerende Effekte. Zusätzlich kommen weiterentwickelte Varianten hinzu, die noch zerstörerischer agieren und ganze Gegnerwellen auslöschen können.

Eine neue Bedrohung stellen die Orks dar, die als aggressive Fraktion in Erscheinung treten. Mit Einheiten wie Grotz, Warbikern, Ork Boyz und explosiven Squigs setzen sie den Spieler unter Druck. Unterstützt werden sie von besonders mächtigen Gegnern wie dem Big Mek mit Shokk Attack Gun.

Den Höhepunkt bildet Ghazghkull Mag Uruk Thraka, der als erster Extremis-Boss mit komplexen Angriffsmustern und der Fähigkeit, Ork-Horden zu beschwören, eine besondere Herausforderung darstellt.

Warhammer Survivors erscheint noch in diesem Jahr für PC über Steam sowie für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.