Warhammer Survivors: Verwandelt sich in chaotischen Bullet-Hell-Survivor

Mit Warhammer Survivors bekommt das Warhammer-Universum 2026 einen neuen Roguelite-Ableger im Stil moderner Survivor-Games. Der Titel wurde während der Warhammer Skulls 2026-Präsentation offiziell vorgestellt.

Spieler kämpfen sich in einem schnellen Bullet-Hell-Gameplay durch gigantische Gegnerwellen und übernehmen dabei bekannte Charaktere aus Warhammer 40,000 sowie Warhammer: Age of Sigmar. Im Mittelpunkt stehen permanente Upgrades, ikonische Waffen und immer größere Feindeshorden.

Der Trailer zeigt ein deutlich actionorientiertes Konzept mit automatischen Angriffen, massiven Projektil-Effekten und zahlreichen freischaltbaren Fähigkeiten. Optisch orientiert sich das Spiel klar an bekannten Survivors-Hits, kombiniert die Formel aber mit den unterschiedlichen Fraktionen und Waffen des Warhammer-Universums.

Warhammer Survivors erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 1 und 2, PC via Steam und GOG sowie für Android- und iOS-Geräte.

Einen konkreten Releasetermin gibt es aktuell noch nicht.