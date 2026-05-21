Warhammer Survivors: Verwandelt sich in chaotischen Bullet-Hell-Survivor

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Image: Auroch Digital

Warhammer Survivors bringt 2026 massives Bullet-Hell-Chaos auf Konsolen und PC.

Mit Warhammer Survivors bekommt das Warhammer-Universum 2026 einen neuen Roguelite-Ableger im Stil moderner Survivor-Games. Der Titel wurde während der Warhammer Skulls 2026-Präsentation offiziell vorgestellt.

Spieler kämpfen sich in einem schnellen Bullet-Hell-Gameplay durch gigantische Gegnerwellen und übernehmen dabei bekannte Charaktere aus Warhammer 40,000 sowie Warhammer: Age of Sigmar. Im Mittelpunkt stehen permanente Upgrades, ikonische Waffen und immer größere Feindeshorden.

Der Trailer zeigt ein deutlich actionorientiertes Konzept mit automatischen Angriffen, massiven Projektil-Effekten und zahlreichen freischaltbaren Fähigkeiten. Optisch orientiert sich das Spiel klar an bekannten Survivors-Hits, kombiniert die Formel aber mit den unterschiedlichen Fraktionen und Waffen des Warhammer-Universums.

Warhammer Survivors erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 1 und 2, PC via Steam und GOG sowie für Android- und iOS-Geräte.

Einen konkreten Releasetermin gibt es aktuell noch nicht.

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8 Kommentare Added

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  2. Mr Poppell 118400 XP Scorpio King Rang 4 | 21.05.2026 - 19:11 Uhr

    Das erinnert doch sehr stark an Vampire Survivors.🤔 Aber geil, das wird gekauft.😅

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  3. Katanameister 433540 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 21.05.2026 - 19:44 Uhr

    Heute geht es ja richtig ab, viele interessante Spiele, werde ich mir auf jeden Fall holen 🔥.

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  4. Ralle89 152285 XP God-at-Arms Bronze | 21.05.2026 - 19:53 Uhr

    Optisch gefällt es mir nicht da passe ich es kommt aber genug Warhammer

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