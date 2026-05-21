Warhammer Survivors: Verwandelt sich in chaotischen Bullet-Hell-Survivor

Mit Warhammer Survivors bekommt das Warhammer-Universum 2026 einen neuen Roguelite-Ableger im Stil moderner Survivor-Games. Der Titel wurde während der Warhammer Skulls 2026-Präsentation offiziell vorgestellt.
Spieler kämpfen sich in einem schnellen Bullet-Hell-Gameplay durch gigantische Gegnerwellen und übernehmen dabei bekannte Charaktere aus Warhammer 40,000 sowie Warhammer: Age of Sigmar. Im Mittelpunkt stehen permanente Upgrades, ikonische Waffen und immer größere Feindeshorden.
Der Trailer zeigt ein deutlich actionorientiertes Konzept mit automatischen Angriffen, massiven Projektil-Effekten und zahlreichen freischaltbaren Fähigkeiten. Optisch orientiert sich das Spiel klar an bekannten Survivors-Hits, kombiniert die Formel aber mit den unterschiedlichen Fraktionen und Waffen des Warhammer-Universums.
Warhammer Survivors erscheint 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 1 und 2, PC via Steam und GOG sowie für Android- und iOS-Geräte.
Einen konkreten Releasetermin gibt es aktuell noch nicht.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok. Genau mein Ding. Survivor Style gefällt mir
Das erinnert doch sehr stark an Vampire Survivors.🤔 Aber geil, das wird gekauft.😅
Ist glaub auch von den gleichen Entwicklern
Nee, Vampire Survivors ist von poncle und das hier ist von Auroch Digital.
Einigen wir uns darauf: „Developed by Auroch Digital (Warhammer 40,000: Boltgun) in partnership with Warhammer and poncle (Vampire Survivors),“
Jo, passt 🤝 😅
Heute geht es ja richtig ab, viele interessante Spiele, werde ich mir auf jeden Fall holen 🔥.
Optisch gefällt es mir nicht da passe ich es kommt aber genug Warhammer