Warhammer: Vermintide 2: 25 Millionen Spieler erreicht, Kostenlos-Aktion sorgt für Rekordinteresse

Fatshark feiert 10 Years of Tide – 5,9 Millionen neue Spieler laden Vermintide 2 in nur vier Tagen!

Zum Jubiläum der 10 Years of Tide hat Fatshark Warhammer: Vermintide 2 für eine begrenzte Zeit dauerhaft kostenlos auf Steam verfügbar gemacht und damit eine enorme Resonanz ausgelöst.

Innerhalb von nur vier Tagen wurde das Hack-and-Slash-Spiel 5,9 Millionen Mal heruntergeladen. Seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2018 haben damit über 25 Millionen Spieler den Kampf gegen die Skaven und die Rotblood-Fraktionen aufgenommen.

Design Director Joakim Setterberg bedankte sich für die anhaltende Unterstützung der Community und betonte, dass die andauernde Begeisterung auch nach einem Jahrzehnt beeindruckend sei. Sein Team verfolge weiterhin das Ziel, Spiele zu entwickeln, die langfristige Motivation bieten und Spieler über viele Jahre hinweg binden.

Vermintide 2 erhielt jüngst ein neues Update mit Return to the Reik, einer neu interpretierten Mission aus dem ersten Teil. Die Rückkehr auf die Dawnrunner bietet erweitertes Gameplay mit einem starken Fokus auf Gefechte an Bord eines Schiffes und verbindet nostalgische Elemente mit einer frischen kooperativen Dynamik.

Spieler, die die Gratisphase verpasst haben, profitieren weiterhin von hohen Rabatten, denn das Hauptspiel und zahlreiche Erweiterungen sind derzeit um bis zu 90 Prozent reduziert.

Zusätzlich kündigte Fatshark weitere Inhalte im Rahmen der 10 Years of Tide an. In Darktide kehrt bald ein bekanntes Franchise-Gesicht zurück, da Tim Bentnick die neue Stimme der Ogryn-Klasse übernimmt.