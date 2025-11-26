Warhammer: Vermintide 2: 25 Millionen Spieler erreicht, Kostenlos-Aktion sorgt für Rekordinteresse

Autor: , in News / Warhammer: Vermintide 2
Image: Fatshark

Fatshark feiert 10 Years of Tide – 5,9 Millionen neue Spieler laden Vermintide 2 in nur vier Tagen!

Zum Jubiläum der 10 Years of Tide hat Fatshark Warhammer: Vermintide 2 für eine begrenzte Zeit dauerhaft kostenlos auf Steam verfügbar gemacht und damit eine enorme Resonanz ausgelöst.

Innerhalb von nur vier Tagen wurde das Hack-and-Slash-Spiel 5,9 Millionen Mal heruntergeladen. Seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2018 haben damit über 25 Millionen Spieler den Kampf gegen die Skaven und die Rotblood-Fraktionen aufgenommen.

Design Director Joakim Setterberg bedankte sich für die anhaltende Unterstützung der Community und betonte, dass die andauernde Begeisterung auch nach einem Jahrzehnt beeindruckend sei. Sein Team verfolge weiterhin das Ziel, Spiele zu entwickeln, die langfristige Motivation bieten und Spieler über viele Jahre hinweg binden.

Vermintide 2 erhielt jüngst ein neues Update mit Return to the Reik, einer neu interpretierten Mission aus dem ersten Teil. Die Rückkehr auf die Dawnrunner bietet erweitertes Gameplay mit einem starken Fokus auf Gefechte an Bord eines Schiffes und verbindet nostalgische Elemente mit einer frischen kooperativen Dynamik.

Spieler, die die Gratisphase verpasst haben, profitieren weiterhin von hohen Rabatten, denn das Hauptspiel und zahlreiche Erweiterungen sind derzeit um bis zu 90 Prozent reduziert.

Zusätzlich kündigte Fatshark weitere Inhalte im Rahmen der 10 Years of Tide an. In Darktide kehrt bald ein bekanntes Franchise-Gesicht zurück, da Tim Bentnick die neue Stimme der Ogryn-Klasse übernimmt.

  1. Katanameister 251580 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.11.2025 - 10:51 Uhr

    Nach der Gratis Phase von Battlefield werde ich mal einige Runden spielen, hab Bock drauf.

  3. Kenty 228490 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.11.2025 - 12:56 Uhr

    Vermintide 2 ist legendär für mich. Das am meisten und längsten gespielte Spiel auf meinen XBoxen (schon seit der XBox One, dann One X und jetzt Series X). Vermintide 1 wirk etwas altbacken, ist aber auch immer noch nett.

    Hoffe, dass Vermintide 2 noch lange lebt oder vielleicht doch noch einen Nachfolger bekommt. Darktide war nicht mit dem Witz der Ubersreik Five vergleichbar.

