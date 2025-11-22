Warhammer: Vermintide 2: Bei Fans beliebter Schauplatz aus Vermintide 1 ist zurück

Image: Fatshark

Fatshark feiert „10 Jahre Tide“ mit der Rückkehr eines bei Fans beliebten Schauplatzes aus Vermintide 1, der für Vermintide 2 erweitert und neu gestaltet wurde.

Feiert das 10-jährige Jubiläum von Tide, während ihr die Verfolgung zum Fluss fortsetzt: River Reik kehrt mit erweitertem, auf Boote ausgerichtetem Gameplay in Warhammer: Vermintide 2 zurück, bei dem Deckgefechte im Mittelpunkt stehen.

Kämpft auf schwankenden Plattformen und nutzt die Umgebung des Lastkahns und der Flussufer, um jede Begegnung zu einem filmreifen Koop-Spektakel zu machen.

    • Kenty 228410 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.11.2025 - 16:12 Uhr
      Das hatte netterweise gestern schon mal jemand erwähnt. Sehen konnte ich es aber erst, nachdem ich mit den Filtern in Steam herumgeschraubt hatte. Bei dem Spiel sind offensichtlich mannsgroße Ratten in verfänglichen Situationen zu sehen 🙃🐀

  3. Sevalot 4780 XP Beginner Level 2 | 22.11.2025 - 16:13 Uhr

    Kann mir einer sagen ob man Warhammer 40’000 Space Marines 2 mit Vermintide vergleichen kann? Ist Vermintide viel besser als Space Marines 2? Mir hat das Spiel leider nicht so gefallen, obwohl mir Hack n Slay Spiele gefallen wie Devil May Cry usw.

    • Economic 87065 XP Untouchable Star 3 | 22.11.2025 - 17:06 Uhr
      Kenne nur SM 2 der hat nen SP und Coop und nen kleinen vermurksten PvP. Vermintide 2 ist eher nen reiner Hack n Slay Coop Shooter. Genauer wird man es heute Abend sehen😉

  4. Kenty 228410 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 22.11.2025 - 16:15 Uhr

    Gestern schonmal auf Rekrut angeschaut. Glaube, dass der Level auf Legende schon etwas schwierig werden könnte bei den ganzen Scharen von Ratten, die da angelaufen bzw. geschwommen kommen.

