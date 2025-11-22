Warhammer: Vermintide 2: Bei Fans beliebter Schauplatz aus Vermintide 1 ist zurück

Feiert das 10-jährige Jubiläum von Tide, während ihr die Verfolgung zum Fluss fortsetzt: River Reik kehrt mit erweitertem, auf Boote ausgerichtetem Gameplay in Warhammer: Vermintide 2 zurück, bei dem Deckgefechte im Mittelpunkt stehen.
Kämpft auf schwankenden Plattformen und nutzt die Umgebung des Lastkahns und der Flussufer, um jede Begegnung zu einem filmreifen Koop-Spektakel zu machen.
Wollte unbedingt mal reinschauen die nächsten Wochen.
Derzeit gratis auf Steam
Das hatte netterweise gestern schon mal jemand erwähnt. Sehen konnte ich es aber erst, nachdem ich mit den Filtern in Steam herumgeschraubt hatte. Bei dem Spiel sind offensichtlich mannsgroße Ratten in verfänglichen Situationen zu sehen 🙃🐀
Kann mir einer sagen ob man Warhammer 40’000 Space Marines 2 mit Vermintide vergleichen kann? Ist Vermintide viel besser als Space Marines 2? Mir hat das Spiel leider nicht so gefallen, obwohl mir Hack n Slay Spiele gefallen wie Devil May Cry usw.
Kenne nur SM 2 der hat nen SP und Coop und nen kleinen vermurksten PvP. Vermintide 2 ist eher nen reiner Hack n Slay Coop Shooter. Genauer wird man es heute Abend sehen😉
Gestern schonmal auf Rekrut angeschaut. Glaube, dass der Level auf Legende schon etwas schwierig werden könnte bei den ganzen Scharen von Ratten, die da angelaufen bzw. geschwommen kommen.
Hört sich gut an. Wrrde mal rein schauen. 🙂
Sehr cool,muss ich mal wieder installieren.
Macht eigentlich richtig Bock das Spiel 😁