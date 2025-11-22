Warhammer: Vermintide 2: Bei Fans beliebter Schauplatz aus Vermintide 1 ist zurück

Fatshark feiert „10 Jahre Tide“ mit der Rückkehr eines bei Fans beliebten Schauplatzes aus Vermintide 1, der für Vermintide 2 erweitert und neu gestaltet wurde.

Feiert das 10-jährige Jubiläum von Tide, während ihr die Verfolgung zum Fluss fortsetzt: River Reik kehrt mit erweitertem, auf Boote ausgerichtetem Gameplay in Warhammer: Vermintide 2 zurück, bei dem Deckgefechte im Mittelpunkt stehen.

Kämpft auf schwankenden Plattformen und nutzt die Umgebung des Lastkahns und der Flussufer, um jede Begegnung zu einem filmreifen Koop-Spektakel zu machen.