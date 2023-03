Warhammer: Vermintide 2: Feier zum 5. Jahrestag

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 hat sich Vermintide 2 weltweit zu einem beliebten Titel entwickelt und beherbergt nach wie vor eine blühende Community.

Fatshark hat das Spiel im Laufe der Jahre immer wieder aktualisiert; mittlerweile bietet es mehr als doppelt so viele Inhalte wie bei der Veröffentlichung – seien es kostenlose Erweiterungen wie Chaos Wastes und kürzlich Trail of Treachery als Teil des Treacherous Adventure DLC.

Zeit-exklusive Level

Die jährliche Tradition wird fortgesetzt, indem Fatshark den beliebten Feier-Level „Ein stiller Trunk“ vom 8. bis 20. März zur Verfügung stellt. „Ein stiller Trunk“ lädt die Spieler ein, sich in Helmgarts Taverne auszutrinken, die sie dann aber von Rattenmenschen überrannt finden. Die Spieler müssen die Stadt durchqueren (mit einer Bierbrille), um ihr nächstes Getränk zu finden, während sie auf dem Weg Helmgarts Chaosplage beseitigen.

Als Teil der Feierlichkeiten ist Vermintide 2 derzeit bis zum 13. März kostenlos auf Steam spielbar.

„Ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass keiner von uns gedacht hat, dass Vermintide 2 einen so nachhaltigen Einfluss haben würde und nach einem halben Jahrzehnt immer noch so beliebt ist. Wir sind unheimlich stolz auf das, was wir mit dem Spiel erreicht haben, und sind immer noch sehr gespannt auf seine Zukunft. Natürlich wären wir nicht hier ohne die Unterstützung unserer Spieler, also haltet euch bereit für noch mehr Vermintide 2 im Jahr 2023“, sagt Martin Wahlund, CEO von Fatshark.