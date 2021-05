Warhammer: Vermintide 2: Kostenloser Chaos Wastes-DLC erscheint im Juni

Fatshark hat Spieler-Statistiken zur aktuellen Erweiterung Chaos Wastes für Warhammer: Vermintide 2 veröffentlicht, die bereits auf dem PC kostenlos erhältlich ist.

Während Spieler auf Konsolen noch bis Juni warten müssen, feiert der Entwickler durch Chaos Wastes die höchste Anzahl an Spielern seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2018.

Über Chaos Wastes

Das nächste Kapitel in der Geschichte von Vermintide 2 ist da, und es ist als kostenloser Download im Juni für Konsolen verfügbar. In Chaos Wastes werden die Spieler „versuchen“, die Zitadelle der Ewigkeit zu erreichen, aber nur die reinen Herzen werden in der Lage sein, die Reise zu beenden. Um die Reise zur Zitadelle zu überleben, müssen die Helden ihre ausgefallenen und hart erarbeiteten Rüstungen zurücklassen und sich auf das Wesentliche beschränken. Die Reise beginnt dort, wo vor über drei Jahren alles begann, und nur mit einfacher Ausrüstung bewaffnet, die Fähigkeiten erfordert, um sie effektiv zu nutzen, anstatt sich nur hinter einem maximal ausgestatteten Iron Breaker zu verstecken.

Der Treck kann nur von einem wahren Pilger abgeschlossen werden, der ohne Karte durch die unberechenbare Region navigiert, in der keine Reise der anderen gleicht. Die Zitadelle der Ewigkeit ist ein Ort, von dem die meisten nur durch Gerüchte gehört haben. Sie soll sich in einer Region befinden, die unter dem Einfluss der Chaosgötter steht, und offenbar weiß Saltzpyre, wie man dorthin gelangt – zumindest behauptet er das.

Chaos Wastes enthält die Twitch-Integration – den Lieblingsspielmodus des Streamers – mit der das Publikum am Abenteuer teilhaben und den Spielern auf ihrer Reise helfen kann, indem es darüber abstimmt, was als Nächstes passieren wird.