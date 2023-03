Warhammer: Vermintide 2: Kostenloser Tower of Treachery DLC angekündigt

Der unabhängige Entwickler Fatshark gibt bekannt, dass ein kostenloser Tower of Treachery DLC für Warhammer: Vermintide 2 veröffentlicht wird.

Über die Feierlichkeiten von Warhammer: Vermintide 2 haben wir bereits berichtet. Und die Fans haben einen weiteren Grund zu feiern, denn mit dem Tower of Treachery DLC erscheint eine weitere kostenlos Herausforderung.

Der Tower of Treachery DLC erscheint am 28. März für PC via Steam und sollte wenig später auch für Konsolen erhältlich sein.

Einen Trailer zum DLC gibt es hier zu sehen: