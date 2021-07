Warhammer: Vermintide 2: Neue Inhalte für Xbox und PlayStation

Die Sister of the Thorn und Chaos Wastes DLC’s für Warhammer: Vermintide 2 sind für Xbox und PlayStation ab heute verfügbar.

Entwickler Fatshark gibt bekannt, dass neue Inhalte zu Warhammer: Vermintide 2 für Xbox One, Xbox Series X/S und PlayStation 4 heute veröffentlicht werden.

Sister of the Thorn – Xbox Konsolen und Playstation 4

Sister of the Thorn ist eine neue Karriere für Kerillian, die neue Fähigkeiten, Waffentypen, einen Talentbaum, einen Charakterskin, Herausforderungen sowie einen neuen Hut und neue Sprachlinien mit sich bringt. Kerillian wird Magie in einer größeren Art und Weise als je zuvor einsetzen und wird keine magischen Schläge gegenüber allen Feinden, denen sie begegnet, ziehen. Die Schwester des Dorns ist das perfekte Mitglied eines jeden Teams, da sie die stärkste Unterstützung aller Karrieren im Spiel mitbringt.

Sister of the Thorn Features

Briar Speer

Deepwood-Stab

Neuer Talentbaum

Exklusiver Charakter-Skin

Neue Herausforderungen

Neue Sprachlinien

Neuer Hut

Sister of the Thorn Trailer



Chaos Wastes – Playstation 4 (Für Xbox Konsolen bereits erhältlich)

Das nächste Kapitel in der Geschichte von Vermintide 2 ist da, und es ist als kostenloser Download erhältlich. In Chaos Wastes werden die Spieler -versuchen-, die Zitadelle der Ewigkeit zu erreichen, aber nur die reinen Herzen werden in der Lage sein, die Reise zu beenden. Um die Reise zur Zitadelle zu überleben, müssen die Helden ihre ausgefallenen und hart erarbeiteten Rüstungen zurücklassen und sich auf das Wesentliche beschränken. Die Reise beginnt dort, wo vor über drei Jahren alles begann, und nur mit einfacher Ausrüstung bewaffnet, die Fähigkeiten erfordert, um sie effektiv zu nutzen, anstatt sich nur hinter einem maximal ausgestatteten Iron Breaker zu verstecken.

Neue Features

Pilgermünzen – Chaosabfall Einzigartige Münzen, die gegen göttliche Gunst oder Waffen entlang des Weges eingetauscht werden können. Ein weiser Reisender hortet sie gut und gibt sie weise aus.

Truhe der Prüfungen – Wer auf seiner Pilgerreise nach zusätzlichen Herausforderungen sucht, kann diese mit Hilfe der seltenen Truhen der Prüfungen finden. Das Öffnen einer Truhe der Prüfungen zieht die Aufmerksamkeit eines monströsen Gegners auf sich. Besiegen Sie den Feind und holen Sie sich die Belohnung.

Schreine – Unverfälschte Schreine können in den Chaoswüsten gefunden werden. Hier können Helden die Gunst der Götter in Form von Wundern und Segnungen erlangen. Aber natürlich werden solche Gunstbezeugungen nicht ohne Opfer verdient.

Wegstein-Altäre – Ein Waffenlager, das Waffen enthält, die von früheren Pilgern benutzt wurden. Erreichbar durch das Opfern von Pilgermünzen. Je mehr Pilgermünzen der Reliquienschrein verlangt, desto mächtiger sind die Waffen, die darin zu finden sind.

Tränke – Der Weg ist übersät mit geheimnisvollen Tränken, die mächtige Vorteile bieten… vielleicht genug, um die Chancen auf einer langen und schwierigen Reise auszugleichen.

Der fünfte Spieler

Chaos Wastes enthält die Twitch-Integration – den Lieblingsspielmodus des Streamers -, die es dem Publikum ermöglicht, am Abenteuer teilzunehmen und den Spielern auf ihrer Reise zu helfen, indem sie darüber abstimmen, was als Nächstes passieren wird.

Chaos Wastes Release Trailer