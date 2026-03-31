Warhorse: Entwickelt riesiges Herr der Ringe-RPG mit 100 Millionen Budget – Gerücht

Ein neues AAA-Rollenspiel aus dem Mittelerde-Universum von Herr der Ringe könnte bei Warhorse Studios entstehen.

Zwischen großen Erwartungen und zuletzt eher durchwachsenen Umsetzungen hat eine der bekanntesten Fantasy-Marken der Welt in den vergangenen Jahren im Gaming-Sektor nicht immer für Begeisterung gesorgt. Umso stärker rücken nun neue Gerüchte in den Fokus, die frischen Schwung in das „The Lord of the Rings“-Franchise bringen könnten.

Im Zentrum steht dabei ein Projekt, das offenbar mit großem Budget und ambitionierter Ausrichtung geplant ist.

Im Rahmen eines Podcasts hat der polnische Branchenexperte Ryszard Chojnowski Hinweise darauf gegeben, dass ein neues AAA-Spiel im „The Lord of the Rings“-Universum derzeit von Warhorse Studios entwickelt wird.

Das Studio, das durch seine realistische Herangehensweise an mittelalterliche Spielwelten (Kingdom Come: Deliverance 1 und 2) bekannt wurde, gilt dabei als potenziell passende Wahl für ein solches Projekt. Die Kombination aus detailreicher Weltgestaltung und erzählerischem Anspruch passt zu den bisherigen Stärken des Teams.

Laut den Angaben soll es sich bei dem Projekt um ein Open-World-RPG handeln, das eine möglichst realistische Interpretation der bekannten Fantasy-Welt bietet. Genau dieser Ansatz könnte dem Spiel eine eigene Identität verleihen, insbesondere im Vergleich zu bisherigen Umsetzungen der Marke, die häufig stärker auf Action oder bekannte Figuren fokussiert waren.

Die Verbindung zu Embracer Group spielt dabei ebenfalls eine zentrale Rolle, da das Unternehmen sowohl die Rechte als auch die strukturelle Basis für entsprechende Produktionen besitzt.

Besonders bemerkenswert ist das kolportierte Budget von rund 100 Millionen Dollar. Eine solche Investition deutet auf ein Projekt hin, das klar im AAA-Segment angesiedelt ist und entsprechend hohe Erwartungen mit sich bringt. Unterstützt wird die Finanzierung demnach unter anderem durch externe Investoren, was die Größenordnung und die Ambitionen zusätzlich unterstreicht.

Gleichzeitig bleibt die Informationslage bewusst vorsichtig formuliert. Chojnowski selbst äußerte zunächst Zweifel an den Gerüchten und bestätigte die Angaben erst nach weiterer Überprüfung durch zusätzliche Quellen.

Eine offizielle Bestätigung seitens der beteiligten Unternehmen liegt bislang nicht vor, wodurch das Projekt weiterhin im Bereich der Spekulation bleibt.

Auch wenn noch viele Details unklar sind, sorgt allein die Aussicht auf ein neues, groß angelegtes „The Lord of the Rings“-Spiel bereits für Aufmerksamkeit innerhalb der Community. Sollte sich bestätigen, dass Warhorse Studios tatsächlich an dem Projekt arbeitet, könnte sich ein Titel entwickeln, der die bekannte Fantasy-Welt aus einer neuen, deutlich realistischeren Perspektive erlebbar macht.