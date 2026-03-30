Warhorse: Entwickler durch KI ersetzt und sofort entlassen – Bericht

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Warhorse Studios berichtet, dass seine Stelle kurzfristig gestrichen und durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ersetzt wurde.
Veröffentlicht wurde die Schilderung auf Reddit durch einen Nutzer namens ThousandDemons, hinter dem sich laut eigenen Angaben der frühere Übersetzer und Editor Max H verbirgt. Seit Juli 2022 war er demnach im Studio tätig und arbeitete maßgeblich an der englischen Lokalisierung des Spiels.
Am 27. März 2026 kam es dann offenbar ohne Vorwarnung zu einem Gespräch, das seine sofortige Entlassung zur Folge hatte.
In seiner ausführlichen Stellungnahme beschreibt er die Entscheidung als überraschend und belastend. Ihm sei mitgeteilt worden, dass seine Position künftig als überflüssig gelte, da Übersetzungen vollständig durch KI ersetzt werden sollen. Ziel dieser Maßnahme sei es laut Aussage des Unternehmens gewesen, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.
Ein Auszug aus seiner Erklärung verdeutlicht die Situation: Am 27. März 2026 sei er ohne Vorankündigung zu einem Meeting eingeladen worden, in dem ihm direkt mitgeteilt wurde, dass seine Stelle ab dem kommenden Monat wegfalle. Die zunehmende Diskussion über KI im Unternehmen sei ihm zwar bekannt gewesen, jedoch habe er nicht damit gerechnet, dass dies unmittelbar seinen Arbeitsplatz betreffen würde.
Trotz der deutlichen Kritik an der Entscheidung betont der ehemalige Mitarbeiter, dass er keine Inhalte aus Geheimhaltungsvereinbarungen preisgeben werde. Gleichzeitig ruft er dazu auf, keine Angriffe oder Belästigungen gegen aktuelle Mitarbeiter von Warhorse Studios zu richten.
Im Hintergrund gewinnt das Thema zusätzlich an Gewicht, da die Führung des Studios bereits in der Vergangenheit offen ihre Unterstützung für den Einsatz von KI-Technologien signalisiert hat. Auch moderne Technologien wie NVIDIAs DLSS 5 wurden zuletzt öffentlich befürwortet.
Eine offizielle Stellungnahme von Warhorse Studios zu dem konkreten Fall steht bislang aus. Ob und in welchem Umfang KI künftig tatsächlich die Lokalisierung im Spiel übernimmt, bleibt vorerst offen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach ja, die guten KI News. Das wird man noch sehr oft lesen in der Zukunft. 🙈
Was für ein Schlag ins Gesicht.
Sollten sich echt schämen.
Wenn das Google Translator Niveau hat, dann gute Nacht.. was ich schon für bescheidene Übersetzungen in Indie Spielen gelesen habe, die sich keine Übersetzer leisten konnten..
Sollten sich schämen, Übersetzer übersetzen nicht nur einfach, sie bringen auch die jeweilige Kultur in die Übersetzung ein und das macht es erst lebendig – Redewendungen, Wortspiele, etc.
Ganz genau mein Gedanke. Manches kann man nicht einfach schnell übersetzen ohne den Sinn oder den Witz zu verlieren.
Naja aber wir sollen ja das Studio nicht kritisieren. 😅
Geld Geld Geld, ist das schönste auf der Welt. 🎵
Money, money, money, is the most beautiful thing in the world. 🎶
Aber KI vernichtet ja keine Arbeitsplätze, nein.
Das wird leider so weitergehen. Schlimm.
Das wird erst der Anfang sein.
Das problem ist halt, das dadurch auch die Kaufkraft singen wird…
Teufelskreis und so.
Wundert mich, dass es nicht noch mehr getroffen hat.
Damit müssen wir uns wohl abfinden, auch wenn viele Studios sagen das die Umstrukturierung nicht wegen der KI ist, wird es wohl oft doch darauf hinaus laufen.
Naja, wir brauchen Bauarbeiter, Krankenpfleger, Müllmänner usw. nur glaube ich nicht das viele der KI geopferten Arbeitnehmer in den Bereichen arbeiten wollen.
Ich wäre auch für Gleichberechtigung und einer Frauenquote in schwereren Berufen, das würde den Genderpaycap ausgleichen 😅 50% Frauen auf Ölplattformen oder so aber irgendwie sieht man da nur 2%
Ich wurde auch schon mal entlassen, aber nicht wegen einer K.I., sondern weil mein Chef ein H**ensohn war. Was er mit mit gemacht hatte, war auch einfach unfair und moralisch fragwürdig. Nur gab’s damals keine Welle der Empörung im Internet.
K.I. kommt und wir müssen uns damit abfinden, statt uns überall nun zu empören, dass K.I. an der einen oder anderen Stelle einen Menschen ersetzen wird.
Zynisch und herzlos könnte man auch einfach drauf verweisen, dass der Typ auch hätte Abflussreiniger lernen können, denn den Job wird keine K.I. so schnell übernehmen.