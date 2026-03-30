Warhorse: Entwickler durch KI ersetzt und sofort entlassen – Bericht

Kingdom Come Deliverance 2 steht im Fokus nachdem ein Mitarbeiter von Warhorse Studios überraschend durch KI ersetzt wurde.

Ein ehemaliger Mitarbeiter von Warhorse Studios berichtet, dass seine Stelle kurzfristig gestrichen und durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz ersetzt wurde.

Veröffentlicht wurde die Schilderung auf Reddit durch einen Nutzer namens ThousandDemons, hinter dem sich laut eigenen Angaben der frühere Übersetzer und Editor Max H verbirgt. Seit Juli 2022 war er demnach im Studio tätig und arbeitete maßgeblich an der englischen Lokalisierung des Spiels.

Am 27. März 2026 kam es dann offenbar ohne Vorwarnung zu einem Gespräch, das seine sofortige Entlassung zur Folge hatte.

In seiner ausführlichen Stellungnahme beschreibt er die Entscheidung als überraschend und belastend. Ihm sei mitgeteilt worden, dass seine Position künftig als überflüssig gelte, da Übersetzungen vollständig durch KI ersetzt werden sollen. Ziel dieser Maßnahme sei es laut Aussage des Unternehmens gewesen, die Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.

Ein Auszug aus seiner Erklärung verdeutlicht die Situation: Am 27. März 2026 sei er ohne Vorankündigung zu einem Meeting eingeladen worden, in dem ihm direkt mitgeteilt wurde, dass seine Stelle ab dem kommenden Monat wegfalle. Die zunehmende Diskussion über KI im Unternehmen sei ihm zwar bekannt gewesen, jedoch habe er nicht damit gerechnet, dass dies unmittelbar seinen Arbeitsplatz betreffen würde.

Trotz der deutlichen Kritik an der Entscheidung betont der ehemalige Mitarbeiter, dass er keine Inhalte aus Geheimhaltungsvereinbarungen preisgeben werde. Gleichzeitig ruft er dazu auf, keine Angriffe oder Belästigungen gegen aktuelle Mitarbeiter von Warhorse Studios zu richten.

Im Hintergrund gewinnt das Thema zusätzlich an Gewicht, da die Führung des Studios bereits in der Vergangenheit offen ihre Unterstützung für den Einsatz von KI-Technologien signalisiert hat. Auch moderne Technologien wie NVIDIAs DLSS 5 wurden zuletzt öffentlich befürwortet.

Eine offizielle Stellungnahme von Warhorse Studios zu dem konkreten Fall steht bislang aus. Ob und in welchem Umfang KI künftig tatsächlich die Lokalisierung im Spiel übernimmt, bleibt vorerst offen.