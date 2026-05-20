Warhorse: Mittelerde-RPG und neues Kingdom Come bestätigt

Mit einer offiziellen Aussage bestätigt Warhorse Studios die Entwicklung von gleich zwei neuen Projekten, darunter ein Rollenspiel im Mittelerde-Universum sowie ein weiteres Abenteuer aus der Kingdom-Come-Reihe.
Die Ankündigung erfolgte über soziale Netzwerke, nachdem zuvor bereits Gerüchte über neue Projekte des Studios kursierten. Konkrete Details zu beiden Spielen wurden jedoch noch nicht genannt.
Besonders das geplante Open-World-RPG im Universum von Der Herr der Ringe dürfte für Aufmerksamkeit sorgen. Damit würde sich Warhorse Studios erstmals an einer der bekanntesten Fantasy-Marken überhaupt versuchen.
Parallel dazu arbeitet das Team an einem neuen Kingdom-Come-Erlebnis, womit die erfolgreiche Mittelalter-Reihe fortgesetzt wird. In welcher Form dieses Projekt umgesetzt wird, ist derzeit noch offen.
Weitere Informationen zu beiden Titeln sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tolle Neuigkeiten, bin auf beides gespannt 🙂
Ui, Hauptsache die Übernehmen sich nicht und die Qualität bleibt gleich.
Ansonsten, fuck yeah, das Mittelerde als richtiges RPG.