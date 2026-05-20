Warhorse: Mittelerde-RPG und neues Kingdom Come bestätigt

Image: - - - -

Warhorse Studios arbeitet gleichzeitig an einem Mittelerde-Rollenspiel und einem neuen Kingdom Come Titel.

Mit einer offiziellen Aussage bestätigt Warhorse Studios die Entwicklung von gleich zwei neuen Projekten, darunter ein Rollenspiel im Mittelerde-Universum sowie ein weiteres Abenteuer aus der Kingdom-Come-Reihe.

Die Ankündigung erfolgte über soziale Netzwerke, nachdem zuvor bereits Gerüchte über neue Projekte des Studios kursierten. Konkrete Details zu beiden Spielen wurden jedoch noch nicht genannt.

Besonders das geplante Open-World-RPG im Universum von Der Herr der Ringe dürfte für Aufmerksamkeit sorgen. Damit würde sich Warhorse Studios erstmals an einer der bekanntesten Fantasy-Marken überhaupt versuchen.

Parallel dazu arbeitet das Team an einem neuen Kingdom-Come-Erlebnis, womit die erfolgreiche Mittelalter-Reihe fortgesetzt wird. In welcher Form dieses Projekt umgesetzt wird, ist derzeit noch offen.

Weitere Informationen zu beiden Titeln sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.