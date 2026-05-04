Warhorse: Kingdom Come-Studio teasert Mega-RPG – steckt Herr der Ringe dahinter?

Warhorse, das Studio hinter Kingdom Come: Deliverance, hat bestätigt, dass sich ein neues, sehr umfangreiches Rollenspiel in Entwicklung befindet, das intern als „huge, immersive RPG“ beschrieben wird.

Laut einem Statement aus dem Entwicklerumfeld arbeitet das Team aktuell intensiv an einem neuen Projekt, konkrete Details oder Inhalte wurden jedoch nicht genannt. Offizielle Informationen zu Setting, Gameplay oder möglicher Lizenzierung bleiben weiterhin unter Verschluss.

Parallel dazu halten sich seit einiger Zeit Gerüchte über eine mögliche Verbindung zu einer bekannten Fantasy-IP, darunter auch The Lord of the Rings. Diese Spekulationen rund um die Herr der Ringe-IP wurden jedoch weder bestätigt noch kommentiert.

Berichte aus der Branche deuten zudem darauf hin, dass unterschiedliche Studios und Publisher an Projekten im gleichen Universum arbeiten könnten, darunter auch andere große Entwickler unter dem Dach der Embracer Group. Eine direkte Beteiligung von Warhorse an einem solchen Projekt ist bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

Unabhängig davon steht fest, dass das Studio an einem ambitionierten neuen RPG arbeitet, das sich offenbar erneut an einer großen, offenen und immersiven Spielwelt orientieren soll.