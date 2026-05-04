Warhorse: Kingdom Come-Studio teasert Mega-RPG – steckt Herr der Ringe dahinter?

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Kingdom Come-Entwickler plant großes Open-World-RPG – Spekulationen um Mittelerde-IP.

Warhorse, das Studio hinter Kingdom Come: Deliverance, hat bestätigt, dass sich ein neues, sehr umfangreiches Rollenspiel in Entwicklung befindet, das intern als „huge, immersive RPG“ beschrieben wird.

Laut einem Statement aus dem Entwicklerumfeld arbeitet das Team aktuell intensiv an einem neuen Projekt, konkrete Details oder Inhalte wurden jedoch nicht genannt. Offizielle Informationen zu Setting, Gameplay oder möglicher Lizenzierung bleiben weiterhin unter Verschluss.

Parallel dazu halten sich seit einiger Zeit Gerüchte über eine mögliche Verbindung zu einer bekannten Fantasy-IP, darunter auch The Lord of the Rings. Diese Spekulationen rund um die Herr der Ringe-IP wurden jedoch weder bestätigt noch kommentiert.

Berichte aus der Branche deuten zudem darauf hin, dass unterschiedliche Studios und Publisher an Projekten im gleichen Universum arbeiten könnten, darunter auch andere große Entwickler unter dem Dach der Embracer Group. Eine direkte Beteiligung von Warhorse an einem solchen Projekt ist bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

Unabhängig davon steht fest, dass das Studio an einem ambitionierten neuen RPG arbeitet, das sich offenbar erneut an einer großen, offenen und immersiven Spielwelt orientieren soll.

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11 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 48755 XP Hooligan Bezwinger | 04.05.2026 - 11:33 Uhr

    Ein Herr der Ringe RPG würde ich mir wünschen. Aber bitte dann nicht in der First-Person-Ansicht. 🙂✌🏻

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  3. Drakeline6 213275 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 04.05.2026 - 11:38 Uhr

    Ein neues Herr der Ringe Spiel mit entsprechendem Budget würd ich nehmen.
    Gerne sowas wie der Krieg im Norden oder Mordors Schatten.

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  7. Katanameister 414980 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 04.05.2026 - 12:08 Uhr

    Wäre cool, aber nicht im Stil von Kingdom Come, sollte schon was eigenes darstellen.

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  10. Terendir 170765 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 04.05.2026 - 13:23 Uhr

    Wurde das nicht sogar schon angekündigt, oder war das ein Gerücht mit LotR bei Warhorse?

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