Warhorse: Vávra gibt Leitung ab um an Kingdom Come Deliverance-Film zu arbeiten

Warhorse‑Mitgründer Daniel Vávra gibt die kreative Leitung des Studios ab, sein Fokus liegt nun auf einer Live‑Action‑Adaption des RPG‑Hits.

Die Kingdom‑Come‑Marke wächst über das Medium Videospiel hinaus, und dieser Schritt geht mit einer bedeutenden Veränderung bei Warhorse Studios einher.

Daniel Vávra, Mitgründer des Studios und kreativer Kopf hinter Kingdom Come: Deliverance II, hat seine Rolle als Creative Director abgegeben. Statt die Zukunft des RPGs direkt zu gestalten, konzentriert er sich nun darauf, die Marke in eine Live‑Action‑Produktion zu überführen. L

aut einem Bericht von CzechCrunch arbeitet Vávra bereits am Drehbuch und will sicherstellen, dass die Adaption die Identität und Erzählweise der Reihe bewahrt.

Warhorse‑CEO Martin Frývaldský bestätigt, dass Vávra eine neue Aufgabe übernommen hat: die Entwicklung eines Kingdom‑Come‑Films. Das Studio habe die Marke schon länger über Spiele hinaus erweitert – etwa durch Comics, Konzerte und touristische Angebote.

Die Filmadaption sei jedoch das ambitionierteste Projekt dieser Strategie. Ein erstes Drehbuch liege bereits vor, und Vávras direkte Beteiligung soll gewährleisten, dass die Umsetzung dem Geist der Vorlage treu bleibt.

Trotz seines Rollenwechsels bleibt Vávra Teil von Warhorse Studios. Er wird zwar nicht mehr täglich im Büro sein, bleibt aber eng mit dem nächsten großen Meilenstein der Marke verbunden: der Überführung von Kingdom Come auf die Leinwand. Die Arbeiten an Kingdom Come: Deliverance II laufen parallel weiter, während das Filmprojekt klar an Fahrt gewinnt.

Mit einem Entwurf des Drehbuchs und der aktiven Beteiligung des ursprünglichen kreativen Leiters befindet sich die Adaption bereits in einer fortgeschrittenen frühen Phase. Warhorse sieht die kommenden Jahre als entscheidend an, um die Marke erfolgreich ins Live‑Action‑Format zu überführen.