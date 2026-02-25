Warhorse: Vávra gibt Leitung ab um an Kingdom Come Deliverance-Film zu arbeiten

9 Autor: , in News / Warhorse
Übersicht
Image: - - - -

Warhorse‑Mitgründer Daniel Vávra gibt die kreative Leitung des Studios ab, sein Fokus liegt nun auf einer Live‑Action‑Adaption des RPG‑Hits.

Die Kingdom‑Come‑Marke wächst über das Medium Videospiel hinaus, und dieser Schritt geht mit einer bedeutenden Veränderung bei Warhorse Studios einher.

Daniel Vávra, Mitgründer des Studios und kreativer Kopf hinter Kingdom Come: Deliverance II, hat seine Rolle als Creative Director abgegeben. Statt die Zukunft des RPGs direkt zu gestalten, konzentriert er sich nun darauf, die Marke in eine Live‑Action‑Produktion zu überführen. L

aut einem Bericht von CzechCrunch arbeitet Vávra bereits am Drehbuch und will sicherstellen, dass die Adaption die Identität und Erzählweise der Reihe bewahrt.

Warhorse‑CEO Martin Frývaldský bestätigt, dass Vávra eine neue Aufgabe übernommen hat: die Entwicklung eines Kingdom‑Come‑Films. Das Studio habe die Marke schon länger über Spiele hinaus erweitert – etwa durch Comics, Konzerte und touristische Angebote.

Die Filmadaption sei jedoch das ambitionierteste Projekt dieser Strategie. Ein erstes Drehbuch liege bereits vor, und Vávras direkte Beteiligung soll gewährleisten, dass die Umsetzung dem Geist der Vorlage treu bleibt.

Trotz seines Rollenwechsels bleibt Vávra Teil von Warhorse Studios. Er wird zwar nicht mehr täglich im Büro sein, bleibt aber eng mit dem nächsten großen Meilenstein der Marke verbunden: der Überführung von Kingdom Come auf die Leinwand. Die Arbeiten an Kingdom Come: Deliverance II laufen parallel weiter, während das Filmprojekt klar an Fahrt gewinnt.

Mit einem Entwurf des Drehbuchs und der aktiven Beteiligung des ursprünglichen kreativen Leiters befindet sich die Adaption bereits in einer fortgeschrittenen frühen Phase. Warhorse sieht die kommenden Jahre als entscheidend an, um die Marke erfolgreich ins Live‑Action‑Format zu überführen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Warhorse

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. de Maja 327355 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 17:05 Uhr

    Hoffe er nimmt sich da ein Beispiel an A Knight of the seven Kingdoms, einfach ne grandiose Serie mit der richtigen Brise Humor, Gewalt und Riesenschniedel😆😆😆

    Aber ernsthaft, die Serie ist Mega und gefällt mir sogar um einiges besser als GoT, gerade wegen dem Humor.

    0
  2. buimui 454110 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.02.2026 - 17:40 Uhr

    Ich wünsche ihm viel Erfolg. KCD hat sich zu einer meiner liebsten Gamingerfahrungen entwickelt und ich hoffe das es auch als Film/Serie so gut funktioniert.

    0
  3. Katanameister 338220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 25.02.2026 - 17:48 Uhr

    Bin ich jetzt nicht so scharf drauf, aber typisch heutzutage direkt bei Erfolg an einem Film arbeiten zu wollen.

    0
    • buimui 454110 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.02.2026 - 18:00 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Ich denke das ist eher so ein Traum erfüllen als reine Gier. Viele Spielemacher träumen davon mal das Medium zu wechseln.

      0
  4. Drakeline6 193875 XP Grub Killer Elite | 25.02.2026 - 19:10 Uhr

    Irgendwie stell ich mir den Film ein bisschen wie Königreich der Himmel vor 😀

    0
  6. link82 7980 XP Beginner Level 4 | 25.02.2026 - 20:07 Uhr

    finde ich super, mich haben die Spuele eigentlich aufgrund ihres Settings sehr interessiert, mir war das Gamedesign allerdings zu viel Abarbeiten statt Vergnügen

    0
  7. N3RD1 580 XP Neuling | 25.02.2026 - 20:38 Uhr

    Finde ich gut, dass wir jetzt Filme/Serien von der Marke bekommen. Und hoffentlich arbeitet Warhorse jetzt an einer anderen IP. Die haben ja mal gemeint das sie jetzt ne Abwechslung brauchen.

    0
  8. kleineAmeise 138630 XP Elite-at-Arms Gold | 25.02.2026 - 21:19 Uhr

    Und dann noch in den Hauptrollen Tom McKay und Luke Dale, die eine romantische Beziehung haben….🥹 herrlich.

    0

Hinterlasse eine Antwort