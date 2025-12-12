Warlock: Dungeons & Dragons: Verbotene Magie wird entfesselt

Wizards of the Coast, ein Tochterunternehmen von Hasbro, kündigt heute Warlock: Dungeons & Dragons an, ein originelles Third-Person-Action-Adventure für Einzelspieler. Warlock entführt die Spieler in eine düstere Fantasy-Open-World, die von Dungeons & Dragons inspiriert ist.
In dem von Invoke Studios entwickelten Spiel schlüpft man in die Rolle von Kaatri, einer erfahrenen Kriegerin, die einen Pakt schließt, um mit finsterer Magie gegen dunkle Mächte zu kämpfen.
Kaatri wird durch vollständiges Performance-Capturing von der preisgekrönten Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer) zum Leben erweckt. Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung für PC, PlayStation 5 und Xbox.
In Warlock: Dungeons & Dragons kann Magie eingesetzt werden, um eine Vielzahl an Herausforderungen zu meistern. Während der Erkundung eröffnet jeder Zauber verborgene Wege und Möglichkeiten in einer ebenso schönen wie verstörenden Welt. Beim Bezwingen von Gegnern sorgt eine Fusion aus Magie und Nahkampf für ein taktisches und fesselndes Spielerlebnis.
„Durch die Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast an einem so umfangreichen Franchise wie D&D erhielt unser Team die kreative Freiheit und Unterstützung, die wir brauchten, um ein neues, ambitioniertes Open-World-Erlebnis zu erschaffen. Wir freuen uns, WARLOCK endlich ankündigen zu können, und werden bald weitere Gameplay-Details bekannt geben“, so Dominic Guay, General Manager bei Invoke.
„Warlocks beherrschen mächtige, außerweltliche Magie, doch sie hat immer ihren Preis“, sagt John Hight, President von Wizards of the Coast. „Invoke hat eine Welt erschaffen, die den gefährlichen Nervenkitzel von DUNGEONS & DRAGONS perfekt einfängt und in der Spieler an die Grenzen von Kaatris Magie gehen können, um zu sehen, was wirklich möglich ist.“
Weitere Informationen sowie die Gameplay-Premiere folgen im Sommer 2026; die Veröffentlichung ist für 2027 geplant.
Warlock: Dungeons & Dragons unterstreicht das Engagement von Wizards of the Coast für außergewöhnliches Worldbuilding und erweitert das Portfolio kommender AAA-Titel sowohl mit neuen Marken als auch mit bekannten Universen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sieht vom Trailer her schonmal top aus.
Schade, ich musste kurz an die Warlock Filme denken 😅
Die waren schön trashig 😅✌🏻 könnte och ma wieder irgendwo laufen ✌🏻
Da gucke ich mir lieber die alten Filme wieder davon an , nicht mein Genre!
Bin auf die warlocks gespannt, vielleicht sieht et ja gut aus. Ma sehen was die Spielmechanik bietet 😅
Da es genau in einer meiner Lieblingsgenre fällt, werde ich es mir wohl genauer angucken müssen. 😀
Weiß nicht da warte ich erstmal ab
Bevor kein Gameplay enthüllt wird, kann ich dazu nichts sagen, bis zum Sommer nächstes Jahr ist es noch lange hin.
Naja dann ist man ja im Sommer schlauer…