Warlock: Dungeons & Dragons: Verbotene Magie wird entfesselt

Bei den Game Awards zeigte Invoke Studios das taktische Action‑Adventure Warlock, in dem verbotene Zauber die Geheimnisse einer offenen Welt offenbaren.

Wizards of the Coast, ein Tochterunternehmen von Hasbro, kündigt heute Warlock: Dungeons & Dragons an, ein originelles Third-Person-Action-Adventure für Einzelspieler. Warlock entführt die Spieler in eine düstere Fantasy-Open-World, die von Dungeons & Dragons inspiriert ist.

In dem von Invoke Studios entwickelten Spiel schlüpft man in die Rolle von Kaatri, einer erfahrenen Kriegerin, die einen Pakt schließt, um mit finsterer Magie gegen dunkle Mächte zu kämpfen.

Kaatri wird durch vollständiges Performance-Capturing von der preisgekrönten Tricia Helfer (Battlestar Galactica, Lucifer) zum Leben erweckt. Das Spiel befindet sich derzeit in Entwicklung für PC, PlayStation 5 und Xbox.

In Warlock: Dungeons & Dragons kann Magie eingesetzt werden, um eine Vielzahl an Herausforderungen zu meistern. Während der Erkundung eröffnet jeder Zauber verborgene Wege und Möglichkeiten in einer ebenso schönen wie verstörenden Welt. Beim Bezwingen von Gegnern sorgt eine Fusion aus Magie und Nahkampf für ein taktisches und fesselndes Spielerlebnis.

„Durch die Zusammenarbeit mit Wizards of the Coast an einem so umfangreichen Franchise wie D&D erhielt unser Team die kreative Freiheit und Unterstützung, die wir brauchten, um ein neues, ambitioniertes Open-World-Erlebnis zu erschaffen. Wir freuen uns, WARLOCK endlich ankündigen zu können, und werden bald weitere Gameplay-Details bekannt geben“, so Dominic Guay, General Manager bei Invoke. „Warlocks beherrschen mächtige, außerweltliche Magie, doch sie hat immer ihren Preis“, sagt John Hight, President von Wizards of the Coast. „Invoke hat eine Welt erschaffen, die den gefährlichen Nervenkitzel von DUNGEONS & DRAGONS perfekt einfängt und in der Spieler an die Grenzen von Kaatris Magie gehen können, um zu sehen, was wirklich möglich ist.“

Weitere Informationen sowie die Gameplay-Premiere folgen im Sommer 2026; die Veröffentlichung ist für 2027 geplant.

Warlock: Dungeons & Dragons unterstreicht das Engagement von Wizards of the Coast für außergewöhnliches Worldbuilding und erweitert das Portfolio kommender AAA-Titel sowohl mit neuen Marken als auch mit bekannten Universen.