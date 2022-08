Warner Bros. Games: Angeblich keine Lizenzvergabe für Mortal Kombat-Merchandise

In einem Interview „The Art Behind Mortal Kombat Statues with Diamond Select Toys – Realm Kast“ hat „Diamond Select Toys“ darüber berichtet, dass Warner Bros. Games derzeit keine Lizenzen mehr für die Mortal Kombat-Videospielreihe mehr vergibt.

„Wir haben mit Mortal Kombat angefangen, weil wir eine Beziehung zu Warner Bros. hatten. Und Warner Bros. hat damals Mortal Kombat für Produkte lizenziert.“ „Wir schauen uns definitiv an, wie wir mit der [MK]-Reihe weitermachen können. Es gab einige Änderungen bei der Lizenzierung, aber wir werden versuchen, weiter voranzukommen und mehr Teile herzustellen.“ „Abgesehen von dem neuen ‚keine Spiele‘-Mandat, bei dem wir sie noch nicht einmal gefragt haben… haben sie gesagt, dass wir Sachen aus dem Film machen können, aber wir haben sie nicht auf bestimmte Charaktere angesprochen… Was das Spiel angeht… es ist bedauerlich, dass sich die Situation so sehr geändert hat, denn es wäre großartig, weiterhin verschiedene Charaktere aus verschiedenen Versionen des Spiels zu machen, aber wir müssen abwarten, wie sich das alles entwickelt. Die Möglichkeit, zum Lizenzgeber des Spiels zurückzukehren, besteht immer noch, aber wir müssen abwarten, wie der Vertrag mit Warner Bros. ausgeht.“

Welche Änderungen bei der Lizenzvergabe von Mortal Kombat stattgefunden haben, geht aus dem Interview leider nicht hervor und bringt reichlich Spielraum für Spekulationen. Gerüchte, dass Warner Bros. einzelne Studios verkaufen will, gibt es schon lange, wobei sogar Microsoft schon Interesse bekundet haben soll. Doch trotz aller Gerüchte hat Warner Bros. offiziell verkündet, dass NetherRealm nicht verkauft wird und auch die DC-Spielepräsenz verstärkt werden soll.