Warner Bros. Games: DC-Spielepräsenz soll verstärkt werden

In Zukunft sollen mehr Spiele aus dem DC-Universum die Präsenz der Franchise verstärken.

Nach der Fusion zwischen Warner Media und Discovery will man die Präsenz seiner Marke DC in verschiedenen Bereichen verstärken. Darunter auch auf dem Sektor der Videospiele.

Wie Variety schreibt, sucht man dazu jetzt nach einer fähigen Person, um das ganze auf radikale Weise umzusetzen. Ähnlich wie es Kevin Feige für das Marvel-Universum getan hat.

Eine Wiederbelebung von Superman gehöre dem Bericht nach auch dazu.

Mit Gotham Knights von WB Games Montreal, Suicide Squad: Kill the Justice League von Rocksteady Studios und Wonder Woman von Monolith Productions sind bereits drei Spiele aus dem DC-Universum in Arbeit.

Es bleibt abzuwarten, welche Form diese Neuausrichtung in den kommenden Jahren für die Marke DC und Warner Bros. Games annehmen wird.