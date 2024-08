Warner Bros. Games: Denkt über IP-Lizenzen für externe Entwickler nach

Mit Marken wie Harry Potter, Game of Thrones, Batman, Superman und vielen weiteren verfügt Warner Bros. Games über einen riesigen Pool an starken eigenen IPs.

Trotzdem verzeichnete das Unternehmen im letzten Quartal einen Umsatzrückgang um 41 Prozent, was hauptsächlich auf den Misserfolg von Suicide Squad: Kill the Justice League zurückzuführen ist.

Zuletzt machten dann Berichte die Runde, die einen möglichen Verkauf von Teilen der Videospielsparte von Warner Bros. Discovery nahelegten.

Während der vierteljährlichen Geschäftskonferenz eröffnete jetzt Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav eine andere Möglichkeit, um den starken Rückgang auszugleichen.

Laut Zaslav denke man aktuell darüber nach, zukünftig einige seiner geistigen Eigentumsrechte an andere, externe Entwicklungsstudios zu lizenzieren:

„Wir haben 11 Studios hier, und wir haben eine Menge IPs. Und es gibt auch eine Menge Interesse von anderen, die kommen wollen, um einige dieser IPs für Spiele zu nutzen, was wir in Betracht ziehen. Denn wie JB [Perrette, President of Global Streaming and Games] sagte, müssen wir größer werden, und die IPs, die wir besitzen, und den Wert, den sie im Spielebereich haben, ist etwas, das wir ausnutzen wollen.“