Warner Bros. Games: Einsparungen in Games-Sparte nach Paramount-Übernahme möglich

Netflix‑CEO Ted Sarandos hat in einem Gespräch deutliche Worte zur geplanten Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount gefunden. Laut Sarandos hänge der gesamte Deal davon ab, dass Paramount nach Abschluss der Übernahme enorme Einsparungen durchsetzt.

Er erklärte via Bloomberg, man habe Einblick in die Bücher von Warner Bros. gehabt und dort seien die größten Kostenpunkte Personal und Produktionen. Paramount plane Einschnitte von über 16 Milliarden Dollar, die innerhalb von rund 18 Monaten umgesetzt werden sollen.

Diese Aussage lässt darauf schließen, dass auch die Games‑Sparte von Warner Bros. unter besonderer Beobachtung stehen dürfte. Zu Warner Bros. Games gehören Studios wie Rocksteady, TT Games, Avalanche Software sowie mehrere Mobile‑Teams. Die Einsparungen könnten sich also nicht nur auf Film und TV, sondern auch auf die Spieleentwicklung auswirken.

Netflix selbst war bis vor Kurzem noch im Rennen um Warner Bros., zog sich jedoch zurück, nachdem Paramount sein Angebot auf 31 Dollar pro Aktie erhöhte und eine vollständige Übernahme des gesamten Konzerns anstrebte.

Netflix hatte zuvor ein Angebot über 27,75 Dollar in bar plus 4,50 Dollar in Netflix‑Aktien pro Warner‑Aktie abgegeben – allerdings nur für Filmstudio, Streaming‑Geschäft und Games‑Division. Nach dem Rückzug stieg der Netflix‑Aktienkurs wieder deutlich an, während das Unternehmen eine Break‑up‑Fee von 2,8 Milliarden Dollar von Paramount erhielt.

Branchenanalysen hatten bereits zuvor darauf hingewiesen, dass Paramount langfristig der passendere Eigentümer für die Games‑Studios sein könnte, da Netflix sich zuletzt wieder stärker von Konsolen‑Games distanziert hatte. Dennoch wächst nun die Sorge, wie Paramount die Übernahme konsolidieren wird und welche Bereiche von den angekündigten Einsparungen betroffen sein könnten.

Warner Bros. hatte vor der Übernahme angekündigt, sich künftig auf vier Kernmarken zu konzentrieren: Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat und DC Comics – ein Schritt, der bereits auf eine Neuausrichtung nach schwächeren Jahren der Games‑Division hindeutete.

Wie stark Paramount nach der Übernahme tatsächlich kürzen wird, bleibt offen – doch Sarandos’ Aussagen deuten auf tiefgreifende Veränderungen hin.