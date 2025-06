Warner Bros. Games: Fokus liegt künftig auf diesen Kern-Franchises

Warner Bros Games hat sich umstrukturiert und konzentriert sich fortan auf die vier Franchises Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat und DC.

Warner Bros. Games kündigte neue organisatorische Veränderungen in der Führung der Entwicklungs- und Technologie-Teams an, die eine auf die Franchises fokussierte Struktur rund um Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat und DC schaffen und die zentrale Technologie und Dienstleistungen für die Gruppe besser aufeinander abstimmen.

Drei derzeitige Studioleiter wurden im Rahmen der Umstrukturierung zum Senior Vice President befördert.

Der Studioleiter von Warner Bros. Games Montréal, Yves Lachance, wurde zum Senior Vice President, Development, befördert und leitet nun die Entwicklungsteams für die Spiele Harry Potter und Game of Thrones.

Der Leiter des NetherRealm-Studios, Shaun Himmerick, wurde zum Senior Vice President, Development, befördert und ist nun für die Mortal Kombat- und DC-Spiele verantwortlich.

Alle Warner Bros. Games-Entwicklungsstudios und Production-Publishing-Teams werden an Lachance und Himmerick berichten, ausgerichtet auf die Franchises, für die sie Spiele entwickeln.

Darüber hinaus wurde der derzeitige Leiter des Warner Bros. Games New York Studios, Steven Flenory, zum Senior Vice President, Central Tech & Services, befördert, der die Bereiche Spiel- und Veröffentlichungstechnologie, Kundenservice, Qualitätssicherung und Nutzerforschung leitet.

Die drei Führungskräfte werden Teil des Führungsteams von Warner Bros. Games und berichten direkt an JB Perrette, CEO Global Streaming & Games, Warner Bros Discovery.

„Unser Unternehmen beherbergt einige der größten Franchises der Welt, und wir optimieren unsere Teamstruktur, um langfristige Franchise-Roadmaps zu entwickeln, die Spieler und Fans von Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat und DC-Spielen begeistern“, so Perrette. „Wir können uns glücklich schätzen, über ein starkes Team von Entwicklungs- und Technologietalenten zu verfügen, und Yves, Shaun und Steven sind anerkannte Führungspersönlichkeiten mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz in ihren Fachgebieten. Ich freue mich darauf, eng mit ihnen und dem Team zusammenzuarbeiten, während wir daran arbeiten, die bestmöglichen Spiele für unsere wichtigsten Franchises zu entwickeln.“