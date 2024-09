Warner Bros. Games: Kein Spiel zum Film The Batman in Entwicklung

In den letzten Tagen kam das Gerücht auf, wonach Warner Bros. Games an einem neuen Batman-Spiel mit Fokus auf dem Pinguin arbeitet. Es soll angeblich auf dem Film The Batman (2022) basieren. In dem Film führte Matt Reeves Regie und Robert Pattinson stieg in den Fledermausanzug.

Via Social-Media meldete sich James Gunn zu Wort. Auf den Wahrheitsgehalt der Meldung angesprochen sagte Gunn: „Leider ist daran überhaupt nichts Wahres dran.“