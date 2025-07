Warner Bros. Games: Leak zeigt Damian Wayne als Batman in gestrichenem Spiel

„Project Sabbath“: Leak enthüllt dystopische Gotham-Zukunft mit Damian Wayne und zeigt Damian Wayne als Batman in gestrichenem Spiel.

Vor Kurzem sind mutmaßliche Konzeptgrafiken des bisher unveröffentlichten Batman-Spiels mit Damian Wayne aufgetaucht, welches intern unter dem Codenamen Project Sabbath bei WB Games Montréal entwickelt wurde.

In diesen Entwürfen übernimmt Damian, der Sohn von Bruce Wayne und Talia al Ghul, das Batman-Kostüm in einer düsteren, futuristischen Version von Gotham. Die Stadt wirkt heruntergekommen und von Gewalt und Verfall geprägt, was sowohl Umweltkunst als auch großflächige Stadtansichten belegen

Den Leak gibt es hier zu sehen.