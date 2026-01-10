Warner Bros. Games: Streicht offenbar Stellen im San-Francisco-Studio

Warner Bros. Games steht erneut im Fokus, nachdem mehrere Hinweise auf Stellenstreichungen im Studio in San Francisco aufgetaucht sind.

Die Niederlassung ist für die Digital Publishing‑Sparte des Unternehmens verantwortlich und arbeitet zudem an mobilen Projekten wie DC Worlds Collide. Laut mehreren öffentlich einsehbaren Beiträgen ehemaliger Mitarbeiter wurden dort zum Jahresende 2025 offenbar ganze Teams aufgelöst.

In den vergangenen Wochen meldeten sich zahlreiche Senior‑Angestellte über LinkedIn zu Wort und machten ihre bevorstehende oder bereits vollzogene Entlassung öffentlich. Ein Mitarbeiter erklärte, dass seine komplette Einheit zum Monatsende gestrichen werde und er sich wieder auf Jobsuche befinde. Der Beitrag wurde rund einen Monat vor dem geplanten Termin veröffentlicht und deutete frühzeitig auf umfassendere Maßnahmen hin.

Ein weiterer Angestellter, der über ein Jahrzehnt im Studio tätig war, bestätigte seinen Abgang ebenfalls mit Verweis auf die laufenden Kürzungen. Auch ein dritter Mitarbeiter schilderte, dass seine Position nicht weitergeführt werde und verwies dabei auf seine Arbeit an DC Worlds Collide und MultiVersus, die für ihn prägende Erfahrungen gewesen seien.

Die Berichte zeichnen ein Bild von strukturellen Veränderungen innerhalb des Standorts, während Warner Bros. Games selbst bislang keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat.