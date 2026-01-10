Warner Bros. Games: Streicht offenbar Stellen im San-Francisco-Studio

Warner Bros. Games steht erneut im Fokus, nachdem mehrere Hinweise auf Stellenstreichungen im Studio in San Francisco aufgetaucht sind.
Die Niederlassung ist für die Digital Publishing‑Sparte des Unternehmens verantwortlich und arbeitet zudem an mobilen Projekten wie DC Worlds Collide. Laut mehreren öffentlich einsehbaren Beiträgen ehemaliger Mitarbeiter wurden dort zum Jahresende 2025 offenbar ganze Teams aufgelöst.
In den vergangenen Wochen meldeten sich zahlreiche Senior‑Angestellte über LinkedIn zu Wort und machten ihre bevorstehende oder bereits vollzogene Entlassung öffentlich. Ein Mitarbeiter erklärte, dass seine komplette Einheit zum Monatsende gestrichen werde und er sich wieder auf Jobsuche befinde. Der Beitrag wurde rund einen Monat vor dem geplanten Termin veröffentlicht und deutete frühzeitig auf umfassendere Maßnahmen hin.
Ein weiterer Angestellter, der über ein Jahrzehnt im Studio tätig war, bestätigte seinen Abgang ebenfalls mit Verweis auf die laufenden Kürzungen. Auch ein dritter Mitarbeiter schilderte, dass seine Position nicht weitergeführt werde und verwies dabei auf seine Arbeit an DC Worlds Collide und MultiVersus, die für ihn prägende Erfahrungen gewesen seien.
Die Berichte zeichnen ein Bild von strukturellen Veränderungen innerhalb des Standorts, während Warner Bros. Games selbst bislang keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat.
Und es geht munter weiter mit den Entlassungen 💩.
Is ein mittlerweile weltweites Problem und och egal in welcher Branche 😅 aber dafür kann Elon locker aufkommen 🤣
Könnte mit der Netflix Übernahme noch schlimmer werden.
Netflix übernimmt doch gar nicht die Gamessparte, oder hab ich das falsch verstanden?
Laut meinen Infos gehört die Games-Sparte auch dazu
Ok ich hatte das so verstanden das es nur um die Filme etc. geht.
Hab gerade nochmal geschaut, Tatsache, die Gamessparte gehört auch dazu. Das wurde nur erst später erwähnt bzw. Klargestellt.
Dann werden da wohl einige Studios noch Federn lassen.
Ist aber irrelevant für netflix
Oh man. Egal ob Netflix es am Ende abstößt oder nicht, ich glaube es sieht nicht gut für die Spielesparte aus🙈🙈🙈
Vielleicht findet sich noch ein Käufer dafür 🤔 könnte MS doch easy mitnehmen, hätten se och noch ein paar IPs dazu 😅✌🏻
Seltsam ist das die noch davor Leute entlassen. Dann muss es ja echt mies aussehen bei denen, was ich mir gar nicht vorstellen kann
Fucked mich richtig wegen Netherrealm Studios ab
Schonmal vor der Übernahme…nice 🫣
Wer die übernimmt ist egal hauptsächlich f.e.a.r soll kommen entweder der teil 4 oder remake
Mobile… gibt schlimmer Verluste… ich fände ein neues Herr der Ringe Spiel toll…
Ob das was mit der geplanten Übernahme zu tun hat 🤔.
Und schon wieder Entlassungen wird wohl wenn eine Übernahme kommt bestimmt weiter gehen.
Ja Entlassungen sind immer blöd, diesesmal zumindest mal ein Bereich den ich nicht vermissen werde!