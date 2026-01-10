Warner Bros. Games: Streicht offenbar Stellen im San-Francisco-Studio

17 Autor: , in News / Warner Bros. Games
Übersicht

Warner Bros. Games bestätigt laut Berichten interne Kürzungen im Mobile‑Team von San Francisco.

Warner Bros. Games steht erneut im Fokus, nachdem mehrere Hinweise auf Stellenstreichungen im Studio in San Francisco aufgetaucht sind.

Die Niederlassung ist für die Digital Publishing‑Sparte des Unternehmens verantwortlich und arbeitet zudem an mobilen Projekten wie DC Worlds Collide. Laut mehreren öffentlich einsehbaren Beiträgen ehemaliger Mitarbeiter wurden dort zum Jahresende 2025 offenbar ganze Teams aufgelöst.

In den vergangenen Wochen meldeten sich zahlreiche Senior‑Angestellte über LinkedIn zu Wort und machten ihre bevorstehende oder bereits vollzogene Entlassung öffentlich. Ein Mitarbeiter erklärte, dass seine komplette Einheit zum Monatsende gestrichen werde und er sich wieder auf Jobsuche befinde. Der Beitrag wurde rund einen Monat vor dem geplanten Termin veröffentlicht und deutete frühzeitig auf umfassendere Maßnahmen hin.

Ein weiterer Angestellter, der über ein Jahrzehnt im Studio tätig war, bestätigte seinen Abgang ebenfalls mit Verweis auf die laufenden Kürzungen. Auch ein dritter Mitarbeiter schilderte, dass seine Position nicht weitergeführt werde und verwies dabei auf seine Arbeit an DC Worlds Collide und MultiVersus, die für ihn prägende Erfahrungen gewesen seien.

Die Berichte zeichnen ein Bild von strukturellen Veränderungen innerhalb des Standorts, während Warner Bros. Games selbst bislang keine offizielle Stellungnahme abgegeben hat.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Warner Bros. Games

17 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Rotten 93265 XP Posting Machine Level 2 | 10.01.2026 - 19:25 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Is ein mittlerweile weltweites Problem und och egal in welcher Branche 😅 aber dafür kann Elon locker aufkommen 🤣

      1
  2. de Maja 319915 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.01.2026 - 18:19 Uhr

    Könnte mit der Netflix Übernahme noch schlimmer werden.

    0
        • Devilsgift 124275 XP Man-at-Arms Silber | 10.01.2026 - 18:48 Uhr
          Antwort auf DrFreaK666

          Ok ich hatte das so verstanden das es nur um die Filme etc. geht.

          Hab gerade nochmal geschaut, Tatsache, die Gamessparte gehört auch dazu. Das wurde nur erst später erwähnt bzw. Klargestellt.

          Dann werden da wohl einige Studios noch Federn lassen.

          0
  3. Robilein 1199490 XP Xboxdynasty Legend Gold | 10.01.2026 - 18:39 Uhr

    Oh man. Egal ob Netflix es am Ende abstößt oder nicht, ich glaube es sieht nicht gut für die Spielesparte aus🙈🙈🙈

    0
    • Rotten 93265 XP Posting Machine Level 2 | 10.01.2026 - 19:27 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Vielleicht findet sich noch ein Käufer dafür 🤔 könnte MS doch easy mitnehmen, hätten se och noch ein paar IPs dazu 😅✌🏻

      0
    • DanSanAliaMi 78065 XP Tastenakrobat Level 4 | 10.01.2026 - 21:03 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Seltsam ist das die noch davor Leute entlassen. Dann muss es ja echt mies aussehen bei denen, was ich mir gar nicht vorstellen kann

      0
  5. Paok131180 19060 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 10.01.2026 - 20:06 Uhr

    Wer die übernimmt ist egal hauptsächlich f.e.a.r soll kommen entweder der teil 4 oder remake

    0
  6. Kaladin 4310 XP Beginner Level 2 | 10.01.2026 - 20:11 Uhr

    Mobile… gibt schlimmer Verluste… ich fände ein neues Herr der Ringe Spiel toll…

    0
  8. Ralle89 63080 XP Romper Stomper | 10.01.2026 - 20:46 Uhr

    Und schon wieder Entlassungen wird wohl wenn eine Übernahme kommt bestimmt weiter gehen.

    0
  9. BLACK 8z 106590 XP Hardcore User | 10.01.2026 - 20:53 Uhr

    Ja Entlassungen sind immer blöd, diesesmal zumindest mal ein Bereich den ich nicht vermissen werde!

    0

Hinterlasse eine Antwort