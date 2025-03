Warner Bros. Games: Unternehmen fokussiert sich auf Milliarden-Dollar-Projekte

Warner Bros. Games plant für 2025 den Fokus auf erfolgreiche Marken wie Hogwarts Legacy und Mortal Kombat. Das Unternehmen will sich auf große Franchises konzentrieren, die bereits mindestens 1 Milliarde Dollar eingespielt haben, wie man in einem Shareholder-Brief bekannt gegeben hat.

„Wie wir bereits gesagt haben, war 2024 ein enttäuschendes Jahr für unser Spielegeschäft, und wir haben kürzlich einen Umstrukturierungsplan angekündigt, um unsere Ressourcen und unser Kapital auf bewährte IP und Spiele von bewährten Weltklasse-Studios zu konzentrieren.“ „Wir fokussieren unser Games-Geschäft auf vier Tentpole-Franchises, die in den vergangenen Jahren jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generiert haben: Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat und DC – vor allem auf erstklassige Charaktere wie Batman.“

Hogwarts Legacy gehörte zu den großen Videospielveröffentlichungen, die in dem Brief erwähnt wurden. Dank des großen Erfolgs des Open-World-Spiels ist es laut Warner Bros. eines von nur drei seiner Franchises in den letzten 15 Jahren, die zu den meistverkauften Spielen des Jahres gehören.

„Erst vor zwei Jahren hat unser Spiele-Team mit Hogwarts Legacy den Durchbruch geschafft und eine völlig neue Spiele-Franchise geschaffen, die das meistverkaufte Spiel des Jahres war – ein Ergebnis, das nur drei andere Franchises in den letzten 15 Jahren erreicht haben“, heißt es in dem Schreiben weiter. „Das gibt uns die Zuversicht, dass wir mit unserer neu ausgerichteten Strategie wieder qualitativ hochwertige Spiele produzieren können, die auf eine langfristige Kundenbindung ausgelegt sind. Wir gehen davon aus, dass unser Geschäftsbereich Games im Jahr 2025 wieder in die Gewinnzone zurückkehren und in den kommenden Jahren einen größeren Beitrag zum Wachstum leisten wird.“